Kim Jong-Un - Vladimir Putin, summit. Precizare despre atitudinea SUA

- Trenul care l-a transportat de la Phenian pe Kim Jong Un a sosit miercuri la Vladivostok, in Extremul Orient al Rusiei, unde liderul nord-coreean va avea primul summit cu presedintele rus Vladimir Putin, relateaza Reuters, EFE si AFP. Trenul blindat al liderului nord-coreean s-a oprit in gara din Vladivostok…

- Rusia ar fi pregatita sa ia in considerare noi propuneri din partea Statelor Unite pentru a inlocui pactul nuclear suspendat, datand din perioada Razboiului Rece, cu un tratat mai amplu, in care sa fie incluse mai multe state, a declarat joi adjunctul ministrului rus de externe Serghei Riabkov, transmite…