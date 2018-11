Liderul nord-coreean Kim Jong-Un va vizita Seulul 'in curand', dupa ce si-a exprimat dorinta in acest sens la finalul celui mai recent summit intercoreean, desfasurat la Phenian in septembrie, a anuntat joi presedintele sud-coreean Moon Jae-In, transmite dpa.



Intr-un discurs in fata Adunarii Nationale (parlamentul sud-coreean), Moon a spus ca al doilea summit SUA-Coreea de Nord va avea loc 'in viitorul apropiat'.



El nu a mentionat, totusi, cand ar putea fi organizata aceasta intalnire.



La incheierea summitului de la Phenian, Moon Jae-In a declarat…