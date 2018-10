Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a descris discuțiile pe care le-a avut cu secretarul de Stat american Mike Pompeo ca fiind "productive și extraordinare", a relatat luni agenția de stat KCNA, citata de Reuters, potrivit Mediafax.Kim Jong-un și Mike Pompeo au fost de acord sa organizeze un…

- Kim Jong Un a confirmat disponibilitatea sa de a vizita Rusia, a anunțat - conform agenției de presa RIA - președinta camerei superioare a Parlamentului rus, Valentina Matvienko, dupa ce s-a intalnit cu liderul Coreei de Nord, sambata, la Phenian, transmite Reuters.

- Presedintele chinez Xi Jinping va merge in Rusia saptamana viitoare la un summit la care este invitat liderul nord-coreean Kim Jong Un, dar care nu si-a confirmat participarea, relateaza vineri AFP. Xi Jinping va participa la Forumul Economic Estic pe care Rusia il organizeaza in fiecare…