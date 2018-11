Kim Jong-Un va merge la Seul In cel de-al treilea lor summit, in septembrie, la Phenian, cei doi lideri au convenit ca Kim sa se duca la Seul in ”viitorul apropiat”, fara sa precizeze o data in acest sens. Moon a anuntat ca aceasta vizita ar putea sa aiba loc pana la sfarsitul anului. El a declarat in Parlament ca peninsula se apropie de ”linia de plecare istorica” a pacii.



”Se pare ca vizita presedintelui Kim Jong Un in Rusia si o vizita in Coreea de Nord a presedintelui (chinez) Xi Jinping vor avea loc in curand”, a declarat el. Seful statului sud-coreean a evocat de asemenea o ”deschidere” in vederea unei intalniri… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

