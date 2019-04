Liderul nord-coreean Kim Jong Un se va deplasa in Rusia la sfarsitul lunii aprilie pentru un summit bilateral cu presedintele Vladimir Putin, a anuntat Kremlinul, intr-un comunicat, transmit AFP si Reuters. 'La invitatia lui Vladimir Putin (...) Kim Jong Un se va deplasa in Rusia pentru o vizita in a doua jumatate a lunii aprilie', se mentioneaza in comunicat, fara alte detalii.



Intalnirea va fi prima intre Kim Jong Un si presedintele rus, ale caror tari intretin relatii prietenesti. In ultimii ani, responsabili rusi s-au deplasat in mai multe randuri in Coreea de Nord, iar oficiali…