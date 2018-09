Stiri pe aceeasi tema

- Peste 20 de lideri judeteni PSD au discutat despre varianta preluarii conducerii interimare a partidului de catre secretarul general al formatiunii, Marian Neacsu, in cazul retragerii sprijinului politic pentru Liviu Dragnea, au declarat, joi pentru MEDIAFAX, surse social-democrate.

- Viceprim-ministrul Paul Stanescu si peste 20 de lideri judeteni social-democrati au discutat despre o posibila actiune de retragere a sprijinului politic pentru presedintele PSD, Liviu Dragnea, au declarat joi, pentru MEDIAFAX, surse participante la discutii.

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a discutat cu mai multi lideri ai statelor membre UE, inainte de intrevederea pe care o va avea miercuri cu presedintele american Donald Trump, a informat un purtator de cuvant marti, relateaza site-ul Politico.eu.

- Mike Pompeo, secretarul american de Stat, a declarat ca presedintele SUA, Donald Trump, a discutat la Helsinki cu omologul sau rus, Vladimir Putin, despre modalitatile prin care s-ar putea solutiona criza din Siria si asigura revenirea refugiatilor care au fugit din tara devastata de razboi.

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a scris sambata pe contul sau de Facebook ca a avut in cursul zilei o intrevedere la Moscova cu omologul sau rus Vladimir Putin, cu care a discutat despre relatiile bilaterale si despre situatia regionala. "Am exprimat recunostinta pentru eforturile…

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, intentioneaza sa ceara, la Bruxelles, intensificarea presiunilor aliatilor din cadrul Aliantei Nord-Atlantice asupra Iranului, afirma un oficial din cadrul Departamentului de Stat citat de site-ul agentiei Reuters, conform mediafax. De asemenea, Mike…

- Intrebat daca va candida la presedintie, Dacian Ciolos a declarat, marti, ca nu a discutat aceste lucruri in cadrul Platformei Romania 100, mai ales ca nu a fost finalizat programul politic si nici structura partidului. "Nu am discutat lucrurile acestea in partid, nu am decis nicio candidatura,…

- ​Marian Vanghelie a susținut, duminica, faptul ca in data de 19 iunie mai mulți judecatori de la instanța suprema s-au intalnit in casa fostului prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, pentru a se discuta despre unele dosare, inclusiv cel al liderului PSD, Liviu Dragnea, transmite Mediafax.