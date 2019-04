Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un se va deplasa in Rusia la sfarsitul lunii aprilie pentru un summit bilateral cu presedintele Vladimir Putin, a anuntat Kremlinul, intr-un comunicat, transmit AFP si Reuters. 'La invitatia lui Vladimir Putin (...) Kim Jong Un se va deplasa in Rusia pentru o vizita…

- Aliaksandr Lukasenka, președintele Belarusului, alaturi de Vladimir Putin, președintele Federației Ruse (foto: Reuters) Moscova este convinsa ca Belarusul nu vrea sa isi piarda independenta formala dar este sigura ca daca Rusia va anexa Belarus prin forta, in aceasta republica nu ar exista rezistenta.…

- Presedintele rus Vladimir Putin promite sa retrezeasca la viata gloria spatiala a Rusiei printr-o suplomentare a fondurilor alocate dezvoltarii tehnicilor de varf in domeniul rachetelor cu raza lunga de actiune, relateaza The Associated Press. Guvernul urmeaza sa aloce mai multi bani dezvoltarii…

- Premierul nipon Shinzo Abe a precizat, joi, ca susține poziția președintelui american Donald Trump de a se retrage din discuțiile cu dictatorul nord-coreean Kim Jong Un fara încheierea niciunui acord, relateaza Reuters. "Susțin cu toata puterea decizia președintelui Trump de a nu…

- Presedintele american Donald Trump l-a acuzat joi pe fostul sau avocat Michael Cohen ca "a mintit mult" la audierea sa din Congres, unde acesta l-a acuzat pe liderul de la Casa Alba ca este un 'escroc', ca a avut legaturi suspecte cu Rusia si ca a cumparat tacerea unor foste amante, relateaza…

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat ca Rusia a suspendat aplicarea Tratatului Forțelor Nucleare Intermediare (INF) în urma unei decizii similare din partea SUA, potrivit Kremlinului, informeaza agenția Reuters. Putin a mai afirmat ca Rusia va începe sa dezvolte noi rachete,…