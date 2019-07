Stiri pe aceeasi tema

- Seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, le-a spus, vineri, absolventilor Academiei Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu" din Sibiu ca este nevoie de modele si lideri in sistemul national de aparare si ordine publica. "Ceea ce are nevoie astazi armata, ceea ce are astazi nevoie…

- Rusia si China au efectuat marti primul zbor comun de patrulare in regiunea Asia-Pacific, a anuntat Ministerul rus al Apararii, mentionand ca aceasta prima misiune aeriana comuna a avut ca scop o mai buna interactiune intre cele doua armate ale aerului si consolidarea stabilitatii globale si nu a…

- Armata sud-coreeana a tras focuri de avertisment, marti, dupa ce un avion militar rus a intrat in spatiul aerian sud-coreean in largul coastei de est, a anuntat Ministerul sud-coreean al Apararii, relateaza AFP si Reuters.

- Rusia a crescut numarul exercitiilor militare in Marea Neagra. Aici, armata rusa testeaza armament de ultima generatie. Zilele trecute, Ministerul rus al Apararii a prezentat imagini de la exercitiile flotei ruse in largul Crimeei.

- La 4 mai, Coreea de Sud a anunțat ca regimul nord-coreean a lansat rachete cu raza scurta de acțiune in direcția Marii Japoniei. Intervalul dintre prima și ultima lansare a fost de 20 de minute. Rachetele au parcurs intre 70 și 200 km dupa care au cazut in mare. Autoritațile nord-coreene au anunțat…

- Sistemul RO-ALERT, menit sa avertizeze populatia în caz de calamitate, trece prin schimbari. Ministerul de Interne dezbate public astazi o ordonanta de urgenta, prin care sa îi oblige pe cei care vând telefoane mobile incompatibile

- Divizia "Rotary and Mission Systems" a celebrei companii americane Lockheed Martin a primit un contract de 9,1 milioane de dolari pentru integrarea si configurarea elementelor AEGIS Ashore in Romania si Polonia. Conform Departamentului american al Apararii, lucrarile includ, printre altele, studii de…