Kim Jong-un se declară dispus să renunţe la arsenalul nuclear "Daca nu as fi dispus sa fac acest lucru, nu as fi aici chiar acum", a afirmat Kim, fiind intrebat de un reporter daca este pregatit sa renunte la arsenalul sau nuclear. Trump a completat: „Acesta cred ca este cel mai bun raspuns pe care l-ati auzit vreodata". Kim nu a oferit mai multe detalii privind ce ar insemna „dezarmarea nucleara" insa cand a fost intrebat daca este pregatit sa ia masuri concrete, Kim a afirmat ca tocmai a discutat despre acest lucru cu Trump. „Sper ca ne veti acorda mai mult timp pentru a discuta. Chiar si un minut este pretios", a declarat el. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

