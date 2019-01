Liderul nord-coreean Kim Jong Un s-ar afla luni in drum spre China, pentru al patrulea summit cu presedintele Xi Jinping, transmite Reuters, citand presa sud-coreeana. Cotidianul Hankyoreh, care citeaza o sursa neidentificata apropiata dosarului relatiilor nord-coreeano-chineze, a relatat ca liderul de la Phenian calatorea luni spre Beijing, pentru o intrevedere cu Xi Jinping. Un tren nord-coreean avand la bord un oficial de 'rang inalt' a trecut luni granita in China, in orasul de frontiera Dandong, la ora locala 22.15, a transmis si agentia sud-coreeana Yonhap, citand o sursa familiarizata…