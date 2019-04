Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un a afirmat vineri intr-un discurs in fata Adunarii Supreme a Poporului ca va „astepta rabdator“ pana la sfarsitul anului ca Washington sa adopte „decizii curajoase“ in privinta negocierilor, inainte de a lua o hotarare.

- Liderul de la Phenian a adaugat ca relatia sa personala cu Trump ramane "excelenta", in pofida faptului ca cel de-al doilea summit, desfasurat la Hanoi in luna februarie, s-a incheiat brusc fara a marca realizarea de progrese in privinta programului nuclear nord-coreean si a suspendarii regimului…

- Acesta este primul comentariu oficial al liderului nord-coreean asupra pozitiei Phenianului dupa esecul discutiilor privind denuclearizarea din februarie, datorat in parte faptului ca Phenianul a cerut ridicarea imediata a sanctiunilor, noteaza France Presse, citat de Agerpres. Remarcile intervin…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat joi ca țara sa trebuie sa livreze o "lovitura puternica" celor care impun sancțiuni, prin asigurarea unei economii autonome, scrie Reuters, citând agenția de presa KCNA. Este pentru prima data când Kim discuta despre poziția Coreei…

- Formatiunea lui Kim Jong Un, Partidul muncitorilor de la putere, care conduce cu mana de fier Republica Populara Democrata Coreeana (RPDC), numele oficial al tarii. La fiecare cinci ani au loc alegeri legislative pentru desemnarea membrilor Adunarii Supreme a Poporului, Parlamentul nord-coreean. Conform…

- Prima data cand un jurnalist strain i-a adresat o intrebare, liderul nord-coreean Kim Jong Un nu a raspuns. Momentul dateaza din 2013. El nu era la putere decat de putin peste un an, in urma mortii tatalui sau, Kim Jong-il, iar presa internationala a fost invitata la Phenian pentru marcarea a 60 de…