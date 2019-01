Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a avut marti, la Beijing, un al patrulea summit cu presedintele chinez Xi Jinping, intr-un efort de coordonare a strategiilor inaintea unei posibile noi intalniri la varf cu seful Casei Albe, Donald Trump, relateaza agentiile internationale de presa. Vizita…

- Reprezentanți la nivel ministerial ai Chinei și Statelor Unite vor discuta luni și marți, la Beijing, termenii unui eventual viitor acord care sa puna capat disputei comerciale dintre cele doua puteri mondiale. Cele doua parți doresc incheierea unui acord in intervalul armistițiului de 90 de zile stabilit…

- Oficialii din China si din Statele Unite vor incepe discutii la nivel ministerial in Beijing, in perioada 7-8 ianuarie, despre disputa comerciala dintre cele doua state, in speranta de a ajunge la un acord in timpul armistitiului de 90 de zile stabilit de presedintii Donald Trump si Xi Jinping.

- Viitoarea reuniune la nivel inalt intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un va avea loc cel mai probabil la inceputul anului viitor, a declarat vineri o inalta oficialitate din administratia SUA, transmite sambata Reuters. "Este posibil ca o reuniune sa aiba loc undeva…