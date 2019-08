Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a dat asigurari ca rachetele trase sub supervizarea sa sunt noi arme tactice vizand sa adreseze un ”avertisment solemn” Coreei de Sud, din cauza planurilor sale de a efectua exercitii comune cu Statele Unite, relateaza AFP, conform news.ro.Tirurile de joi au…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in a declarat marti, in cursul unei sedinte de guvern, ca SUA si Coreea de Nord au pus capat, 'practic', relatiilor ostile si au inceput o noua era de pace odata cu summitul de la Panmunjom intre presedintele american Donald Trump si liderul de la Phenian, Kim…

- Presedintele american Donald Trump a intrat mergand pe jos duminica in Coreea de Nord, facand cativa pasi alaturi de liderul tarii Kim Jong Un si fiind astfel primul presedinte american care a mers vreodata pe teritoriul acestei tari, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Liderul de la Casa Alba Casei Albe…

- Presedintele nord-coreean, Kim Jong-Un, isi doreste o noua intrevedere cu omologul sau american, Donald Trump. Liderul de la Phenian a trimis la Casa Alba o scrisoare in care a solicitat organizarea celui de-al treilea summit.

- 'Tocmai am primit o scrisoare magnifica de la Kim Jong-Un', a declarat presedintele, adaugand ca el continua sa aiba incredere in liderul nord-coreean, in pofida slabului progres privind denuclearizarea Coreei de Nord, pentru ca el 'si-a respectat cuvantul' si nu s-a angajat in noi proiecte nucleare…

- ​Președintele american Donald Trump a anunțat, marți, ca a primit o „scrisoare magnifica” de la liderul nord-coreean Kim Jong Un, pe care l-a întâlnit pentru prima data în urma cu un an, pe 12 iunie 2018, la Singapore, scrie AFP.„Tocmai am primit o scrisoare magnifica…

- 'Ca intotdeauna, speram ca nord-coreenii se vor angaja productiv prin canale diplomatice pentru a ne rezolva preocuparile', a declarat Shanahan in comentarii citate de agentia de presa sud-coreeana Yonhap in timpul unei vizite la Seul. Statele Unite isi mentin angajamentul fata de sanctiunile impuse…

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat sambata increzator in faptul ca liderul nord-coreean Kim Jong Un nu va face nimic pentru a pune capat potențialului economic al Coreei de Nord, dupa tirurile cu mai multe rachete cu raza scurta lansate de Phenian, relateaza AFP."Totul este posibil…