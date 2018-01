Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, a îndemnat luni Coreea de Nord sa produca în masa focoase nucleare si rachete balistice, într-un mesaj de Anul Nou care demonstreaza hotarârea sa de a-si realiza cu orice pret ambitiile militare, relateaza AFP. Phenianul…

- Kim Jong-un a transmis ca SUA se afla sub raza de acțiune a armelor nucleare nord-coreene și ca Statele Unite nu vor fi niciodata capabile sa inceapa un razboi impotriva Coreei de Nord, elateaza agentiile Reuters si Yonhap, citate de Mediafax . ”Intreg teritoriul Statelor Unite se afla acum sub raza…

- Liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-un, a declarat, luni, ca Statele Unite nu vor fi niciodata capabile sa înceapa un razboi împotriva Coreei de Nord, din moment ce armele nucleare nord-coreene pot atinge întreg teritoriul SUA, relateaza

- Liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-un, a declarat, luni, ca Statele Unite nu vor fi niciodata capabile sa inceapa un razboi impotriva Coreei de Nord, din moment ce armele nucleare nord-coreene pot atinge intreg teritoriul SUA, relateaza agentiile Reuters si Yonhap.

- UA și Rusia au insistat ca nu vor accepta Coreea de Nord ca "stat nuclear", pe fondul unei serii de teste cu rachete ale națiunii din Asia de Est și a unei retorici sporite atat din partea lui Kim Jong-un, cat și din partea lui Donald Trump. Secretarul de Stat al SUA, Rex Tillerson, și ministrul…

- SUA au prezentat joi un proiect de rezolutie care vizeaza întarirea sanctiunilor ONU împotriva Coreei de Nord. Proiectul ar urma sa fie supus la vot vineri în Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite, au indicat diplomati citati de AFP si Reuters. Documentul cere interzicerea…

- Coreea de Nord a respins, marti, propunerile de a purta discutii cu SUA lansate de secreatarul american de Stat, Rex Tillerson, afirmand ca Phenianul nu are niciun interes sa renunte la programul sau nuclear, relateaza agentia Yonhap. Saptamana trecuta, Tillerson a afirmat ca Washingtonul…

- O delegatie a Ministerului rus al Apararii a sosit la Phenian, a anuntat miercuri Ambasada nord-coreeana la Moscova, citata de agentia Interfax, relateaza AFP conform News.ro . Niciun alt detaliu despre aceeasta vizita nu a fost oferit imediat. Rusia s-a declarat din nou dispusa, saptamana trecuta,…

- Statele Unite, pregatite sa poarte discutii cu Coreea de Nord Rex Tillerson, secretarul de Stat al SUA, a declarat, marti, ca Washingtonul este pregatit sa poarte discutii cu Coreea de Nord fara conditii prealabile, insa a adaugat ca Phenianul va trebui sa ia o decizie cu privire la programele sale…

- Amenintarile cu razboiul intre Coreea de Nord si Statele Unite sunt un ”spectacol”, iar ”nimeni nu sta cu degetul pe butonul” nuclear, a dat asigurari marti pentru AFP fostul baschetbalist american Dennis Rodman, care se prezinta atat ca un prieten al lui Kim Jong-un, cat si al lui Donald Trump.In…

- "Au spus ca nu vor dezarma, ca nici nu se poate vorbi despre asta", a declarat Svetlana Maximova, unul dintre membrii delegatiei Rusiei la Phenian.Kazbek Taisaiev, un alt parlamentar rus, a precizat ca "nord-coreenii nu vor razboi, vor sa traiasca in normalitate, dar daca exista o amenintare…

- Coreea de Nord a afirmat miercuri ca și-a indeplinit obiectivul, de a deveni un stat nuclear, dupa ce a testat cu succes o noua racheta intercontinentala care pune in raza sa de acțiune "intreg continentul american", relateaza AFP. Reamintim ca și presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump,…

- Statele Unite si Japonia au cerut o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU pentru ziua de miercuri, in care sa fie discutate masuri dupa cel mai recent test cu racheta balistica intercontinentala de catre Coreea de Nord, relateaza agentiile Reuters si Yonhap. Reamintim ca presedintele…

- Presedintele american, Donald Trump, va decide la inceputul saptamanii viitoare in legatura cu o eventuala reintroducere a Coreii de Nord pe lista "statelor care sustin terorismul", situatie rezervata simbolic celor mai rai dusmani ai Statelor Unite, relateaza AFP.Decizia ar fi o modalitate…

- Senatorii americani au examinat marți problema limitelor puterii președintelui SUA de a lansa un atac nuclear, o dezbatere semnificativa in fața tensiunilor crescande dintre Donald Trump și Kim Jong-Un, liderul Coreei de Nord, relateaza France Presse. Întreaga dezbatere, în cadrul…

- Presedintele american Donald Trump a denuntat vineri "fantasmele dictatorului" de la Phenian, apreciind ca Asia nu poate fi luata ostatica de catre regimul nord-coreean, relateaza France Presse."Viitorul acestei regiuni si al minunatilor sai locuitori nu pot fi luate ostatice de fantasmele…

- Echiparea armatei japoneze cu armament american care va permite Tokyo sa distruga rachetele nord-coreene risca sa duca la un conflict nuclear, a declarat luni pentru RIA Novosti Konstantin Kosaciov, presedintele Comisiei pentru afaceri internationale din Consiliul Federatiei (camera superioara a…

- Trump se afla la a doua etapa a turneului sau asiatic, dar in Coreea de Sud a promis ''sa rezolve totul'', in pofida divergențelor marcante cu Seulul in privința dosarului nuclear nord-coreean, relateaza AFP, Reuters și DPA, potrivit Agerpres. Avionul prezidențial Air Force One a aterizat…

- Coreea de Nord l-a avertizat duminica pe presedintele american Donald Trump sa se abtina de la "remarci iresponsabile" în cursul turneului pe care tocmai l-a început în Asia. Donald Trump este "instabil spiritual", se afirma un articol publicat duminica…

- "Trebuie sa spun ca, in ultimele decenii, Japonia a fost caștigatoarea" din planul schimburilor comerciale, a aratat Trump. Cu titlu de exemplu, el a spus ca Japonia vinde milioane de mașini in Statele Unite, in timp ce puține mașini americane sunt importate in aceeași țara. "Statele…

- Presedintele american, Donald Trump, a avertizat la sosirea in Japonia, ca „niciun dictator" nu trebuie sa subestimeze Statele Unite, intr-o aluzie abia voalata la situația din Coreea de Nord care urmeaza sa domine turneul sau in Asia, relateaza AFP.

- Presedintele American a ajuns în Japonia, sâmbata seara târziu, vizita facând parte din seria de 13 oficiale din cadrul acestui turneu în Asia, scrie CNN. Donald Trump va vizita Japonia, Coreea de Sud, China, Vietnam si Filipine. Este cel mai lung turneu în…

- Reprezentanța diplomatica nord-coreeana la sediul din Geneva al ONU a afirmat intr-un comunicat ca "in prezent, talharia condusa de SUA cu sancțiuni brutale și presiuni impotriva Republicii Populare Democrate Coreene reprezinta o incalcare a drepturilor actuale ale omului și un genocid". Regimul…

- Trump incepe vineri un turneu de zece zile in Asia, cu vizite in cinci țari - Japonia, Coreea de Sud, China, Vietnam și Filipine. .Unul dintre obiectivele centrale ale primei sale vizite in regiune este "de a consolida hotararea internaționala privind denuclearizarea Coreei de Nord", a…

- Potrivit Daily Mail, Statele Unite se tem ca nord-coreeni ar putea lansa, in doar cateva saptamani, mini-rachete nucleare, capabile sa parcurga Oceanul Pacific.Kim Jong Un susține proiectul mini-rachetelor și incurajeaza cercetatorii sa grabeasca construirea acestora și a altor arme nucleare.…

- Agenția de presa nord-coreeana KCNA, preluata de Yonhap, a difuzat vineri (dupa ora locala) o știre potrivit careia bombardiere americane B-1B de la baza aeriana Anderson din Guam au survolat joi Coreea de Nord și au desfașurat exerciții in vederea unei lovituri nucleare. KCNA afirma ca intenția…

- Sapte senatori democrati americani au propus marti un proiect de lege prin care sa i se interzica presedintelui Statelor Unite sa decida un bombardament nuclear asupra Coreii de Nord, fara a consulta Congresul, informeaza Reuters. Masura l-ar impiedica pe Donald Trump sa decida un atac atomic, daca…

- Regimul nord-coreean a declarat marți seara ca președintele american Donald Trump ar fi "deranjat mental iremediabil", un atac foarte personal la adresa șefului Casei Albe, înaintea primei sale vizite în Asia în calitate de șef de stat, în contextul tensiunilor…

- Motivul invocat este programul aglomerat al liderului de la Casa Alba in cadrul turneului efectuat in Asia in perioada 3-14 noiembrie. In schimb, presedintele SUA va vizita o baza militara americana din Coreea de Sud. "Presedintele nu va vizita zona demilitarizata. Nu este suficient timp…

- Statele Unite continua discret contactele diplomatice directe cu Coreea de Nord, a declarat marți agenției Reuters un oficial de rang inalt din Departamentul de Stat de la Washington. Aceste contacte au loc in ciuda afirmației publice a președintelui american Donald Trump ca este o pierdere de vreme.…

- Șapte senatori democrați americani au propus marți un proiect de lege prin care sa i se interzica președintelui Statelor Unite sa decida un bombardament nuclear asupra Coreei de Nord, fara a consulta Congresul, informeaza Reuters. Masura l-ar impiedica pe Donald Trump sa decida un atac atomic, daca…

- Ministrul american al apararii, James Mattis, a avertizat sâmbata ca Coreea de Nord s-ar expune la „o reactie militara masiva” daca ar utiliza o arma nucleara, transmite AFP. „Orice atac împotriva Statelor Unite sau împotriva aliatilor nostri va fi înfrânt”,…

- Secretarul american al Apararii, James Mattis, a declarat, sâmbata, ca amenintarea unui atac cu rachete nucleare din partea Coreei de Nord a crescut, însa orice ofensiva care ar viza Statele Unite sau aliatii sai va fi contracarata cu „o reactie militara masiva“, relateaza…

- In cadrul unui turneu pe care il efectueaza in Asia, Mattis a reiterat ca Washingtonul prefera abordarea diplomatica pentru solutionarea crizei nord-coreene, insa a avertizat ca Phenianul se va confrunta cu o reactie militara ”masiva”, daca va folosi arme nucleare impotriva SUA sau a aliatilor ei.…

- Senatorii democrati Chris Murphy, Corey Booker si Brian Schatz vor prezenta un proiect de lege care va oferi Congresului SUA puterea de a decide prin vot lansarea unui atac nuclear neprovocat. "Amenintarile lui Donald Trump la adresa Coreei de Nord sunt reale", a declarat senatorul Chris…

- Declaratia ministrului de externe nord-coreean cu privire la eventualitatea unui test nuclear atmosferic în Oceanul Pacific trebuie luata literal, a declarat un înalt oficial nord-coreean. „Ministrul de externe este pe deplin informat cu privire la intentiile liderului…

- Președintele american Donald Trump a declarat, duminica, intr-un interviu acordat pentru Fox News, citat de site-ul postului France 24 și preluat de Mediafax , ca Statele Unite sunt pregatite pentru a raspunde amenintarilor venite dinspre Coreea de Nord. ”Suntem atat de bine pregatiti cum nici nu ati…

- Coreea de Nord a avertizat statele din componența Națiunilor Unite sa nu se alature acțiunilor militare americane împotriva sa, daca nu vor sa devina ele înșine o ținta a represaliilor, noteaza Reuters. Avertizarea a fost cuprinsa într-o schița a observațiilor pregatite…

- Comitetul de Urgenta Contra Exercitiilor de Razboi Nuclear, organism al Phenianului, a criticat mobilizarea de catre Washington in jurul peninsulei a unor active strategice nucleare, releva o informatie difuzata de agentia nord-coreeana de stat KCNA. Pentagonul a desfasurat portavionul cu propulsie…

- Regimul nord-coreean a condamnat, joi, cu duritate manevrele navale comune SUA-Coreea de Sud din aceasta saptamâna și a amenințat ca va raspunde lansând un "atac inimaginabil", transmite EFE citata de Agerpres. Comitetul de Urgența Contra Exercițiilor de Razboi Nuclear,…

- "Am tot incercat sa-l invitam pe președintele american intr-o vizita de trei zile, convenind in cele din urma ca președintele Trump și soția sa sa soseasca in dimineața zilei de 7 noiembrie, dar am luat in considerare și dificultațile legate de asigurarea unui protocol diplomatic corespunzator in…

- Alianta Nord-Atlantica se opune unei interventii militare a Statelor Unite în Coreea de Nord, întrucât ar avea "consecinte devastatoare", afirma secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, într-un interviu acordat Agentiei France-Presse, citat de Mediafax. Referindu-se…

- Coreea de Nord va raspunde "cu foc" la decizia presedintelui SUA, Donald Trump, de a "aprinde fitilul razboiului" prin declaratiile "beligerante si nebunesti" facute la Adunarea Generala ONU, ameninta Ri Yong-Ho, ministrul nord-coreean de Externe. "Prin…

- Coreea de Nord va raspunde "cu foc" la decizia presedintelui SUA, Donald Trump, de a "aprinde fitilul razboiului" prin declaratiile "beligerante si nebunesti" facute la Adunarea Generala ONU, ameninta Ri Yong-Ho, ministrul nord-coreean de Externe, potrivit Mediafax.…

- Presedintele american Donald Trump s-a intalnit cu echipa sa de securitate nationala pentru a discuta optiuni privind un raspuns la o eventuala agresiune din partea Coreei de Nord si privind amenintarea nucleara nord-coreeana, a anuntat marti Casa Alba, relateaza site-ul agentiei Yonhap. …

- Afirmatiile lui Mattis au fost facute in cadrul unei conferinte anuale a Asociatiei Armatei Statelor Unite. Secretarul american al Apararii a precizat ca, in prezent, Washingtonul sustine eforturile diplomatice si utilizeaza instrumentul sanctiunilor pentru a determina Coreea de Nord sa-si schimbe…

- Promovarea in functie a lui Kim Yo-Jong, precum si alte promovari au fostanuntate sambata de insusi liderul tarii, in cadrul unei reuniuni a partidului de guvernamant. Aceasta manevra politica intervine in contextul in care tensiunile din Peninsula Coreeana se amplifica din cauza repetatelor…

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a declarat, marti, ca Pentagonul ”sustine in totalitate” solutia diplomatica pentru rezolvarea crizei din Peninsula Coreea, adaugand ca Washingtonul ramane concentrat si pe apararea Statelor Unite si a aliatilor sai, relateaza agentia Yonhap. …

