'Nu avem intentia de a face concesii in fata cerintelor SUA (formulate la summitul de la Hanoi) sub nicio forma si nici dorinta de a ne angaja in negocieri de acest gen', a declarat inaltul responsabil diplomatic nord-coreean intr-o conferinta de presa la Phenian, la care au fost invitati reprezentanti ai misiunilor diplomatice si jurnalisti straini, releva agentia de presa oficiala rusa.

Aceasta declaratie a viceministrului de externe al Coreei de Nord reprezinta prima reactie oficiala a conducerii de la Phenian cu privire la rezultatele summitului dintre liderul Coreei de Nord, Kim…