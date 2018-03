Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un i-a urat lui Vladimir Putin reusite în ''constructia unei Rusii puternice'', într-un mesaj de ''sincere felicitari'' adresat marti presedintelui rus dupa realegerea sa, informeaza AFP.

- Curentul unionist reprezinta un pericol pentru statalitatea Republicii Moldova, a declarat presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, intr-un interviu acordat la 19 martie postului Radio Europa Libera. El a subliniat ca, desi mai multe persoane i-au comunicat intentia de a iesi pe 25 martie in…

- Ministrul german de Externe a precizat ca Uniunea Europeana trebuie sa continue dialogul cu Rusia, in pofida numeroaselor probleme.”Rezultatul alegerilor din Rusia a fost la fel de nesurprinzator precum circumstantele in care s-a desfasurat scrutinul. Din cate am vazut, nu putem spune ca…

- Asa cum toata lumea se astepta, Vladimir Putin va ramane liderul Rusiei inca sase ani. El a fost reales cu 76,67% din voturi, dupa numararea a 99,80% din buletinele de vot, a anuntat luni dimineata Comisia Electorala Centrala.

- Situația tensionata din lume a escaladat din nou dupa ultima informație aparuta. Coreea de Nord a repornit reactorul care produce plutoniu, relateaza CNN pe baza unei analize a imaginilor din satelit la Centrul de Cercetare Nucleara din Yongbyon.

- Rusii se pregatesc sa-l realeaga duminica pe Vladimir Putin intr-un nou mandat de sase ani la Kremlin si sa-i consolideze astfel statutul de cel mai puternic om din tara, in toiul unei reintensificari a tensiunilor cu Occidentul, relateaza AFP, scrie news.ro.Acuzat de Londra ca a ”ordonat”…

- Duminica rusii sunt chemati la urne sa isi aleaga presedintele intr-un scrutin pe care actorul sef de la Kremlin, Vladimir Putin, este de asteptat sa il castige confortabil. Cu cateva zile inainte insa, „Golos”, o organizatie non-guvernamentala care monitorizeaza alegerile din Rusia se plange ca se…

- Pe 18 martie rusii vor merge la urne pentru a-si alege presedintele. Rezultatul este dinainte cunoscut. Vladimir Putin va castiga scrutinul. Va prezentam o analiza interesanta publicata de Agerpres pe aceasta tema. Pe 18 martie rusii vor merge la urne si il vor realege pe Vladimir Putin presedinte.…

- Astfel, Vladimir Putin a anunțat ca Rusia si-a trasat ca obiectiv sa trimita echipaj uman pe Marte, dar și pe Luna, ca parte a unui program spațial renascut. Lansarea misiunilor va debuta anul viitor. Rușii vor incepe prin a trimite roboți pe planeta roșie, iar imediat dupa un echipaj uman…

- Romania urca 5 locuri in clasamentul celor mai fericite țari, pana pe locul 52 Romania a urcat cinci locuri in clasamentul celor mai fericite țari din lume, clasandu-se pe locul 52 dintr-un total de 156 țari, potrivit unui raport al ONU prezentat miercuri in Vatican. Daca in clasamentul din 2017…

- Bunicul din partea tatalui al lui Vladimir Putin a lucrat ca bucatar atat pentru Vladimir Lenin, cat si pentru Iosif Stalin, a marturisit presedintele rus intr-un film documentar postat duminica pe internet, relateaza Reuters. In documentarul de doua ore, intitulat "Putin", presedintele a declarat ca…

- "Este vorba de o decizie pe care presedintele a luat-o de unul singur. Am vorbit cu el in cursul diminetii despre aceasta decizie si am avut o conversatie foarte buna", a declarat Rex Tillerson, aflat in vizita in Djibouti. "Presedintele Trump declara de ceva timp ca era deschis discutiilor…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu a dorit sa raspunda atunci cand a fost intrebat daca stia despre elaborata campanie de a se interveni in alegerile prezidentiale americane din 2016, care a avut drept consecinta punerea sub acuzare a 13 cetateni rusi, declarand intr-un interviu pentru NBC ca acestea…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a luat "de unul singur" decizia de a se intalni cu liderul Coreeei de Nord, Kim Jong-Un, afirma secretarul de Stat american, Rex Tillerson, in contextul in care hotararea a generat surprindere in Statele Unite, inclusiv in randul functionarilor de la Casa Alba.

- Presedintele american Donald Trump a acceptat, joi, sa il intalneasca pe liderul nord-coreean Kim Jong-Un pana in luna mai, ca raspuns la invitatia Phenianului, a informat un oficial din Coreea de Sud, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cei 464.000 de membri ai SPD voteaza prin corespondenta daca vor sustine decizia conducerii partidului lor de a reinnoi pentru inca patru ani 'marea coalitie' care a preluat conducerea in 2013. Rezultatul consultarii este asteptat duminica. Conservatorii, intre care Uniunea Crestin Democrata…

- In timp ce NATO incearca sa contracareze amenințarile venit din Rusia și sa gaseasca moduri prin care sa contracareze propaganda venita de la Kremlin, viața continua nestingherita in statul condus de Vladimir Putin. Totuși, aceasta rutina a rușilor poate parea, uneori, cel puțin neobișnuita.

- Liderul de la Kremlin se indreapta senin catre un al patrulea mandat, fiind creditat cu 71,5% din intentiile de vot ale rusilor, potrivit unui recent sondaj, in conditiile in care nici unul din adversarii sau nu trece de 7%. Vladimir Putin este la putere in Rusia din anul 2000 si situatia nu se va schimba.…

- Este prea devreme pentru un summit cu Phenianul, in pofida apropierii intervenite cu ocazia Jocurilor Olimpice de Iarna, a estimat sambata presedintele sud-coreean Moon Jae-in, informeaza AFP si dpa. "Exista mari sperante legate de un summit Nord-Sud, insa eu cred ca este un pic prea devreme", a declarat…

- Ministrul olandez de Externe, Halbe Zijlstra, a demisionat dupa ce a admis ca a "fabricat" o poveste despre prezenta sa in cadrul unei intalniri in 2006, unde presedintele rus Vladimir Putin ar fi prezentat o strategie pentru construirea unei Rusii mai mari. Zijlstra, vizibil emotionat in timp ce a…

- Ce se intampla cu noul spital de copii de la Cluj Consiliul Judetean Cluj are printre obiectivele importante de investitii construirea unui spital de urgenta monobloc pentru copii. Forul judetean clujean urmeaza sa aprobe saptamâna viitoare bugetul judetului pe acest an, din care bugetul…

- Presedintele palestinian, Mahmoud Abbas, va vizita Rusia luni pentru a incerca sa obtina sustinerea lui Vladimir Putin dupa ce Washingtonul a recunoscut Ierusalimul drept capitala Israelului, informeaza AFP.

- Kim Jong-Un este suspectat ca și-a creat o adevarata armata de hackeri, care au ca principal scop sa faca rost de bani pentru finanțarea programelor de inarmare ale regimului. Numai anul trecut, acestia au furat milioane sau chiar miliarde de dolari de la firme sud-coreene care administreaza bani virtuali.…

- Moon Jae-in, presedintele Coreei de Sud, se va intalni sambata cu sora lui Kim Jong-un si cu delegatia de oficiali nord-coreeni care va efectua o vizita oficiala in Coreea de Sud cu ocazia Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, relateaza The Associated Press. Purtatorul de cuvant…

- Lavinia Tatomir era foarte tanara cand a devenit partenera de viața a lui Adrian Pintea. Cand a fost ceruta in casatorie, aceasta inca i se adresa cu apelativul „dumneavoastra”. Marele actor Adrian Pintea a incetat din viața pe 8 iunie 2007 , din cauza unei septicemii. El a fost casatorit cu Lavinia…

- Presedintele rus Vladimir Putin si presedintele turc Recep Tayyip Erdogan au discutat telefonic, marti, despre situatia din Siria, in conditiile in care Turcia desfasoara o operatiune militara in provincia siriana Afrin, a anuntat serviciul de presa al Kremlinului, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Liderul grupului minoritatilor nationale Varujan Pambuccian a declarat, marti, dupa întâlnirea cu presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul desemnat Viorica Dancila, ca la învestirea noului guvern votul deputatilor minoritatilor nationale nu va fi compact. Întrebat daca premierul…

- Navalnii, un critic aprig al regimului Putin, a afirmat ca va face un apel la boicotarea alegerilor prezeidentiale. ”Acestea nu sunt alegeri si rolul meu va fi de a le explica oamenilor ca aceasta procedura are rolul doar al realegerii lui Putin. Vom demonstra asta si voi convinge oamenii ca este…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, susține ca se poate ajunge la alegeri anticipate in contextul crizei dintre conducerea PSD și premierul Mihai Tudose. „Situatia politica de astazi, in schimb, ma face sa cred ca se poate ajunge la alegeri anticipate, pentru ca este foarte greu sa formezi un guvern omogen,…

- Premierul ungar Viktor Orban a criticat politica Uniunii Europene fata de Rusia, adaugand ca presedintele rus Vladimir Putin a consolidat anvergura tarii sale la nivel international. Si uite asa aflam ca ungurii nostri, instigati de Budapesta, au ajuns agenti de influenta ai Kremlinului. Si ei se afla…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat duminica ziarul Wall Street Journal - unul dintre cotidianele cele mai respectate din tara - ca l-a citat intentionat gresit atunci când liderul de la Casa Alba s-a referit la relatiile sale cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un,

- Mai mulți membri PSD, printre care Gabriela Firea și Claudiu Manda, considera ca trebuie convocat cat mai repede Comitetul Executiv National al partidului. UPDATE 10:45: Gabriela Firea: Orice solutie va reiesi va fi mai utila decat instabilitatea actuala Primarul Capitalei Gabriela Firea solicita intrunirea…

- Kim Jong-Un "si-a indeplinit obiectivul strategic. Are un arsenal nuclear", a declarat Putin presei. El a atras de asemenea atentia ca singura cale de denuclearizare a Peninsulei Coreene este prin dialog.Coreea de Nord are o racheta "cu o raza de pana la 13.000 de kilometri, care poate…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat joi ca omologul sau nord-coreean, Kim Jong-Un, reprezinta exemplul unui conducator matur si competent, care a castigat una din "rundele" disputei cu Vestul, legata de programul nuclear al Coreii de Nord si al rachetelor cu raza lunga de actiune, informeaza…

- Un prim rezultat, anuntat de un oficial sud-coreean, este ca sportivii nord-coreeni vor fi insotiti de oficialitati de rang inalt de la Phenian.Convorbirile urmau sa continue marti dupa-masa, in Casa Pacii, o cladire cu trei niveluri din Coreea de Sud, imediat langa zona demilitarizata.Cele…

- Ministrul Afacerilor Externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, s-a pronuntat impotriva imixtiunii Israelului si SUA in problemele interne ale Iranului, dupa ce liderii celor doua state au facut declaratii de sustinere a demonstrantilor care au provocat dezordine de strada.

- Coreea de Nord a anuntat miercuri ca ar redeschide canalul de comunicare intercoreean la 06:30 GMT, la o zi dupa oferta de dialog la nivel inalt facuta de Seul, ca raspuns la apelurile pentru o ameliorare a relatiilor lansate de Kim Jong-Un, potrivit autoritatilor sud-coreene, citate de AFP.…

- Presedintele american Donald Trump l-a ironizat marti pe omologul sau nord-coreean, afirmand ca are un buton nuclear "mai mare si mai puternic" decat Kim Jong-Un, relateaza France Presse. "Liderul nord-coreean Kim Jong-Un tocmai a afirmat ca 'butonul nuclear este pe biroul sau in permanenta',…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, a îndemnat luni Coreea de Nord sa produca în masa focoase nucleare si rachete balistice, într-un mesaj de Anul Nou care demonstreaza hotarârea sa de a-si realiza cu orice pret ambitiile militare, relateaza AFP. Phenianul…

- Liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-un, a declarat, luni, ca Statele Unite nu vor fi niciodata capabile sa inceapa un razboi impotriva Coreei de Nord, din moment ce armele nucleare nord-coreene pot atinge intreg teritoriul SUA, relateaza agentiile Reuters si Yonhap.

- Sefii diplomatiilor rusa si americana, Serghei Lavrov si Rex Tillerson, au avut marti, la telefon, o discutie consacrata programului nuclear nord-coreean, convenind importanta trecerii la o etapa de negociere, potrivit Moscovei, transmite AFP, scrie agerpres.ro. "Cele doua parti impartasesc…

- Kim Jong-Un ar fi ordonat executarea șefului poligonului de teste nucleare din Coreea de Nord. Decizia luata de liderul de la Phenian ar fi fost luata in urma intarzierilor pentru cel de-al șaselea test nuclear al țarii.Testul nuclear pe care Coreea de Nord l-a efectuat in luna septembrie…