Coffee 2 Go intra anul acesta in cinci noi orase si vrea propria scoala de barista pentru francizati

Cu afaceri estimate in crestere in 2019, lantul romanesc de cafenele Coffee 2 go, fondat de Vlad Timaru, Iuliana Timaru si Mircea Radulescu, va intra pana la finalul anului in cinci noi orase, urmand… [citeste mai departe]