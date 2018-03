Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a felicitat marti pe omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, pentru castigarea scrutinului prezidential, informeaza postul CNBC. "Am discutat telefonic cu presedintele Putin si l-am felicitat pentru victorie, pentru victoria sa electorala", a declarat…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un i-a urat lui Vladimir Putin reusite în ''constructia unei Rusii puternice'', într-un mesaj de ''sincere felicitari'' adresat marti presedintelui rus dupa realegerea sa, informeaza AFP.

- Kremlinul a anuntat marti ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a telefonat lui Vladimir Putin pentru a-l felicita pentru victoria obtinuta duminica in alegerile prezidentiale din Rusia si cei doi au vorbit despre stabilirea unei posibile intalniri la inalt nivel, informeaza Reuters.…

- Circa 100 de activisti au dansat vals in cel de-al patrulea oras ca marime din Rusia, Ekaterinburg, inainte de scrutinul prezidential de saptamana trecuta, pentru a-si asigura concetatenii ca exista viata dincolo de alegeri, informeaza publicatia The Moscow Times pe site-ul sau. Un numar…

- Vladimir Putin a reușit sa obțina un nou mandat in urma alegrilor prezidențiale din Rusia. A primit o mulțime de mesae de felicitare, dar unul destul de important a intarziat sa apara. Este vorba despre cel al...

- Rusia nu isi doreste o noua cursa a inarmarii si va face tot posibilul pentru a rezolva diferendele cu alte state, aparandu-si in acelasi timp interesele nationale, a declarat luni presedintele Vladimir Putin, potrivit Reuters. La o intalnire cu oponentii pe care i-a invins la scrutinul de duminica,…

- Proaspat reales președinte al Rusiei pentru urmatorii șase ani, Vladimir Putin a anunțat ca interesul sau pentru urmatorii ani va fi buna-starea populației și ca nu dorește o cursa a inarmarii așa ca va scadea investițiile in armament, scrie AFP: Putin susține ca va face tot posibilul pentru a rezolva…

- Observatorii Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) au transmis luni ca alegerile prezidentiale din Rusia s-au derulat in general corect, in ciuda "lipsei unei veritabile concurente" si a unor nereguli menite a spori prezenta la vot, potrivit AFP. OSCE, care a avut…

- Vladimir Putin, in varsta de 65 de ani, este caștigatorul alegerilor prezidențiale desfașurate duminica in Rusia. Putin va conduce țara inca 6 ani, dupa ce se afla la conducere de aproape 20 de ani. Rezultatele au fost anunțate dupa numararea a peste 99% din voturi. Putin a obținut peste 76 % din voturi…

- Peste 55 de milioane de cetateni rusi au votat pentru Vladimir Putin in cadrul alegerilor prezidentiale din 18 martie, a anuntat luni Comisia Electorala Centrala de la Moscova. Liderul de la Kremlin a obținut victoria cu peste 76% din voturi, dupa cum indica situația, la centralizarea rezultatelor din…

- Vladimir Putin a fost reales, duminica, pentru al patrulea mandat la conducerea Rusiei cu 76,67% din voturile exprimate, potrivit rezultatelor dupa numararea a 99% din voturi. Este un scor cu 13% mai mare fata de cel cu care a fost ales in 2012 (63,6%). Prin aceasta victorie, Putin,…

- La startul cursei electorale sunt aliniati opt candidati: Vladimir Putin (independent), Vladimir Jirinovski (Partidul Liberal Democrat), Pavel Grudinin (Partidul Comunist), Grigori Iavlinski (Iabloko), Boris Titov...

- UPDATE: Presedintii din Serbia, China, Cuba si Venezuela l-au felicitat pe Putin pentru victoria din alegeri Presedintii din Serbia, China, Cuba si Venezuela l-au felicitat, luni, pe Vladimir Putin pentru victoria inregistrata in cadrul alegerilor prezidentiale din 18 martie, in urma carora…

- Opozitia rusa si organizatii neguvernamentale au denuntat mai mult de o mie de nereguli la alegerile prezidentiale de duminica din Rusia, destinate indeosebi sa creasca participarea la scrutinul la care presedintele Vladimir Putin ar urma sa fie reales fara probleme pentru al patrulea mandat, informeaza…

- Vladimir Putin si-a inregistrat votul in cadrul scrutinului prezidential din Rusia, iar la iesirea de la urne a declarat ar fi multumit de orice rezultat care sa-i asigure un nou mandat de presedinte. Liderul de la Kremlin, care si-a inregistrat votul la o sectie de votare din Moscova, a declarat ca…

- Vladimir Putin a votat dis-de-dimineata, in alegerile prezidentiale din Rusia. Liderul de la Kremlin, care are toate sansele sa conduca tara inca sase ani, a votat la o sectie din Moscova, scrie digi24.ro.

- ALEGERI PREZIDENTIALE RUSIA. Sectiile de votare s-au deschis duminica, la ora locala 8.00 in regiunile Ciukotka si Kamciatka si se vor inchide duminica la ora locala 20.00 (20.00, ora Romaniei) in enclava Kaliningrad. In contextul in care Putin este sigur ca va obtine o victorie, autoritatile…

- Rușii sunt așteptați, duminica, la urne pentru a-și alege președintele pentru urmatorii șase ani. Vladimir Putin este considerat favorit , potrivit sondajelor el va obține peste 60% dintre sufragii. Contracandidații sai au șanse minime sa il invinga sau macar sa duca alegerile in turul doi. Vladimir…

- Rusii au inceput sa voteze sambata seara in Extremul Orient, in cadrul unui scrutin in care Vladimir Putin este sigur ca va obtine al patrulea mandat la Kremlin, scrie The Associated Press.

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-In si omologul sau american Donald Trump au discutat, vineri, despre organizarea unui summit SUA-Coreea de Nord, iar liderul de la Seul a dat asigurari ca nu va face concesii pentru denuclearizarea Peninsulei Coreene. In cadrul unei convorbiri telefonice de…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, face campanie electorala si in peninsula ucraineana Crimeea, anexata ilegal in 2014. Liderul de la Kremlin a efectuat o vizita in regiune pentru a se intalni cu alegatorii. "In urma cu patru ani ati luat o decizie istorica.

- Consiliul Național al PNL. Liderul liberalilor, Ludovic Orban, a propus validarea in mod statutar prin votul Consiliului Național a lui Klaus Iohannis drept candidat al PNL la alegerile prezidențiale pentru cel de-al doilea mandat.

- Ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov a declarat luni ca Moscova detine dovezi ca SUA incearca sa influenteze apropiatele alegeri prezidentiale din Rusia, a relatat agentia de presa rusa RIA, citata de Reuters. Statele Unite ale Americii incearca sa semene haos in Rusia, iar sanctiunile impuse…

- Un atac nuclear impotriva unui aliat al Moscovei va fi considerat un atac contra Rusiei, a afirmat joi presedintele Vladimir Putin, avertizand ca armata rusa detine o racheta de croaziera invincibila si va riposta imediat. "Vom considera orice utilizare a armelor nucleare contra Rusiei…

- Liderul socialist al Venezuelei, Nicolas Maduro, si-a depus marti oficial candidatura la alegerile prezidentiale anticipate din 22 aprilie, un scrutin boicotat de opozitie si condamnat de comunitatea internationala, transmite AFP. "Iata planul natiunii 2025, care consta intr-o intarire a caii si a mostenirii…

- Aleksei Navalnii, principalul opozant al lui Putin, și un activist anticorupție, cunoscut pentru postarile sale de pe blog, a scris, joi seara, ca a fost arestat de poliția din Moscova, anunța AFP. Navalnii, in varsta de 41 de ani, a scris pe contul sau de Twitter: ”Ma duc undeva!”, fara a mai face…

- Liderul de la Kremlin se indreapta senin catre un al patrulea mandat, fiind creditat cu 71,5% din intentiile de vot ale rusilor, potrivit unui recent sondaj, in conditiile in care nici unul din adversarii sau nu trece de 7%. Vladimir Putin este la putere in Rusia din anul 2000 si situatia nu se va schimba.…

- Rusia sustine ca tarile occidentale se amesteca in viitoarele alegeri prezidentiale de la Moscova si pretinde ca are dovezi, scrie Politico conform News.ro . Purtatorul de cuvant al Ministerului de rxterne, Maria Zakharova, a spus in cadrul unei conferinte de presa ca Moscova are dovezi privind „interferentele…

- Candidatul la președinția rusa, Xenia Sobciak, a depus o cerere la Curtea Suprema a Rusiei, solicitând anularea înregistrarii candidaturii lui Vladimir Putin la alegerile prezidențiale, scrie Radio Liberty, scrie paginaderusia.ro În declarația sa, Sobciak subliniaza ca…

- Ksenia Sobchak, o contracandidata a lui Putin, și-a cerut scuze pentru implicarea Rusiei in alegerile din Statele Unite dupa ce a declarat ca ea crede ca hackerii ruși au intervenit pentru a schimba rezultatul alegerilor din 2016, scrie CNN. „Se pare ca intr-adevar am avut ceva de-a face cu asta”, a…

- Președintele Vladimir Putin și-a inregistrat oficial candidatura la alegerile prezidențiale din 18 martie, a transmis, marți, Comisia Electorala Centrala din Rusia, citata de Xinhua Putin a anunțat, in luna decembrie, ca se va inscrie in cursa electorala și ca va candida independent. El a spus ca se…

- Transnistria se pregateste activ pentru viitoarele alegeri prezidentiale preconizate la 18 martie în Rusia, iar liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a declarat ca principalul obiectiv al regiunii este de a înregistra o prezenta record la urne, relateaza luni publicatia…

- Vladimir Putin si-a gasit vocatia. Si nu este una la care s-ar astepta multi. Liderul de la Kremlin vrea sa se orienteze spre agricultura, daca nu obtine un nou mandat la conducerea tarii.

- Igor Dodon l-a felicitat duminica, 28 ianuarie, pe presedintele reales in functie al Cehiei, prorusul Milos Zeman, cu victoria la prezidentiale. Potrivit sefului statului, aceasta realegere reconfirma increderea cetatenilor cehi in cursul de dezvoltare al tarii, promovat pe durata mandatului precedent.

- Liderul autoproclamatei republici moldovenesti nistrene, Vadim Krasnoselski, a semnat un decret prin care a dispus organului electoral din regiune sa sustina actiunile Ambasadei Federatiei Ruse in vederea organizarii pe teritoriul transnistrean a scrutinului din 18 martie curent, cand cetatenii rusi…

- Navalnii, un critic aprig al regimului Putin, a afirmat ca va face un apel la boicotarea alegerilor prezeidentiale. ”Acestea nu sunt alegeri si rolul meu va fi de a le explica oamenilor ca aceasta procedura are rolul doar al realegerii lui Putin. Vom demonstra asta si voi convinge oamenii ca este…

- Echipa de campanie a presedintelui rus Vladimir Putin a reusit sa stringa peste un million de semnaturi pentru depunerea candidaturii la viitoarele alegeri prezidentiale, a declarat pentru agentia Tass un membru al echipei de campanie a liderului de la Kremlin. Potrivit Comisiei Electorale Centrale…

- Vladimir Putin, semnaturi pentru candidatura la prezidentiale. Echipa de campanie a presedintelui rus Vladimir Putin a reusit sa stranga peste un million de semnaturi pentru depunerea candidaturii la viitoarele alegeri prezidentiale, a declarat pentru agentia Tass un membru al echipei de campanie a…

- Primavara lui 2018 va incepe, pe arena mondiala, cu alegeri prezidentiale in Rusia, unde rezultatul este cunoscut pentru intreaga lume. Nimeni nu pune la indoiala victoria lui Vladimir Putin in acest scrutin, desi 23 de persoane si-au anuntat intentia de a candida.

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat joi despre liderul nord-coreean Kim Jong-Un ca este un "politician absolut competent si matur", relateaza Reuters. Kim Jong-Un "si-a indeplinit obiectivul strategic. Are un arsenal nuclear", a declarat Putin presei. El a atras de asemenea atentia…

- „La functia de presedinte poate candida oricine. Are sanse. Asa cum a castigat alegerile parlamentare, poate castiga si alegerile prezidentiale”, a declarat Niculae Badalau la finalul sedintei Comitetului Executiv al PSD. Liderul PSD Liviu Dragnea nu a dorit sa vorbeasca despre o posibila…

- Liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-un, a declarat, luni, ca Statele Unite nu vor fi niciodata capabile sa inceapa un razboi impotriva Coreei de Nord, din moment ce armele nucleare nord-coreene pot atinge intreg teritoriul SUA, relateaza agentiile Reuters si Yonhap.

- Presedintele rus Vladimir Putin, care doreste sa obtina un al patrulea mandat in urma alegerilor prezidentiale din martie 2018, si-a depus miercuri, in fata camerelor tv, dosarul de cadindatura la Comisia Electorala Centrala, relateaza agentia AFP, citata de HotNews.ro. Asezat ...

- Presedintele rus Vladimir Putin, care doreste sa obtina un al patrulea mandat in urma alegerilor prezidentiale din martie 2018, si-a depus miercuri, in fata camerelor tv, dosarul de cadindatura la Comisia Electorala Centrala, relateaza AFP.

- Președintele Igor Dodon i-a urat omologului sau rus Vladimir Putin „victorie” în alegerile prezidențiale din luna martie, 2018. Cei doi s-au întâlnit marți, la Moscova, cu prilejul unui summit informal al CSI, scrie europalibera.org Tot marți, candidatura lui…

- Presedintele Igor Dodon si liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, s-au vazut pentru a saptea oara in acest an marti, 27 decembrie, in cadrul summit-ului neformal al tarilor Comunitatii Statelor Independente (CSI) de la Moscova.

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a trecut duminica primul obstacol existent in calea candidaturii sale la alegerile prezidentiale din martie 2018 din Rusia, obtinand sprijinul a 742 de alegatori intr-un district din Moscova, in conditiile in care pragul necesar pentru a deveni…

- Presedintele rus Vladimir Putin a participat la un meci de hochei pe gheata, alaturi de vedete ale acestui sport, in noaptea de vineri spre sambata, in Piata Rosie din Moscova, relateaza AFP, citata de...