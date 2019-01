Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite mentin sanctiunile impotriva Coreei de Nord, desi s-au inregistrat progrese in negocierile pentru denuclearizare, a precizat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, citata de Reuters. Sanders anuntase, cu putin timp inainte, ca a doua intalnire intre presedintele american…

- Cu un dosar nuclear in impas, Kim Yong Chol, "bratul drept" al lui Kim Jong Un, a fost primit vineri la Washington de secretarul de stat american Mike Pompeo, pentru discutii cruciale in vederea unui nou summit intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean, informeaza AFP preluata…

- Presedintele SUA, Donald Trump, ar putea anunta in curand cand ar putea sa aiba o noua intrevedere cu liderul de la Phenian, Kim Jong-Un, potrivit unor oficiali americani, care au precizat ca un nou summit ar putea avea loc in martie sau aprilie, in Vietnam, informeaza The Washington Post.

- SUA si Coreea de Nord planuiesc sa poarte discutii la nivel inalt in aceasta saptamana, la Washington, pe tema unui al doilea summit intre presedintele american Donald Trump si liderul de la Phenian, Kim Jong Un, dupa un impas prelungit in privinta negocierilor de denuclearizare, anunta marti presa…

- SUA si Coreea de Nord planuiesc sa poarte discutii la nivel inalt in aceasta saptamana, la Washington, pe tema unui al doilea summit intre presedintele american Donald Trump si liderul de la Phenian, Kim Jong Un, dupa un impas prelungit in privinta negocierilor de denuclearizare, anunta marti presa…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca a primit o scrisoare "formidabila" din partea liderului nord-coreean Kim Jong Un, cu care probabil se va intalni din nou, relateaza AFP, citat de Agerpres.Citește și: Ion Cristoiu: Klaus Iohannis va fi și mai al dracului! PROFEȚIE despre…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca a primit o scrisoare "formidabila" din partea liderului nord-coreean Kim Jong Un, cu care probabil se va intalni din nou, relateaza AFP. "Tocmai am primit o scrisoare formidabila de la Kim Jong Un. Am stabilit cu adevarat o relatie foarte buna.…

- Coreea de Nord a anuntat, vineri, ca va deporta un cetatean american care a fost retinut pentru ca a intrat ilegal in aceasta tara, aceasta actiune parand sa aiba rolul de a stimula dialogul cu Statele Unite. Totodata, regimul de la Phenian a anuntat ca a testat cu succes o arma tactica "ultramoderna",…