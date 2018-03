Kim Jong-Un isi doreste legaturi mai stranse intre Nord si Sud/ Cele doua Corei au ajuns la un acord satisfacator in ceea ce priveste organizarea unui summit intercoreean

Stiri pe aceeasi tema

- Jan Popescu vrea sa-și consulte membrii de sindicat sa vada daca sunt de acord sau nu cu introducerea sporurilor in salarii. Vicepreședintele Sindicatului Mine Energie Oltenia a reacționat dupa ce Ion Rușeț a declarat ca administrația lucreaza la un nou sistem de salarizare și dorește…

- Politistii au o norma de amenzi pe care trebuie sa o realizeze, a anunțat liderul filialei Neamt a Sindicatului Politistilor Europol, agentul principal Ioan Canarau. ”Politistii de la Ordine Publica si de la Rutiera din cadrul Inspectoratului de Politie Neamt…

- Deputatul liberal Mara Mares anunta depunerea unei initiative legislative prin care, din 2019, sa se elimine posibilitatea ca examenul de Bacalaureat sa se desfasoare in timpul anului scolar, inainte ca elevii de liceu sa fie absolventi, asa cum s-a intamplat in acest an.Ea spune ca exista…

- Este prea devreme pentru un summit cu Phenianul, in pofida apropierii intervenite cu ocazia Jocurilor Olimpice de Iarna, a estimat sambata presedintele sud-coreean Moon Jae-in, informeaza AFP si dpa. "Exista mari sperante legate de un summit Nord-Sud, insa eu cred ca este un pic prea devreme", a declarat…

- Potrivit acestuia, in cursul discutiei, care a durat mai mult de o ora, s-a reafirmat ca SUA si Japonia vor mentine presiunea pentru a obliga Phenianul sa renunte la programele nuclear si balistic.'Dialogul doar de dragul dialogului ar fi lipsit de sens', le-a declarat Abe miercuri jurnalistilor,…

- Presedintele american Donald Trump si premierul japonez Shinzo Abe au convenit sa mentina presiunea asupra Coreei de Nord in pofida semnalelor de detensionare a relatiilor in Peninsula Coreeana, transmite dpa, citand o declaratie a sefului guvernului de la Tokyo. Potrivit acestuia,…

- Cele doua Corei pare ca au luat calea reconcilierii. Liderul de la Phenian, Kim Jong Un a laudat tara vecina, despre care a spus ca este foarte impresionanta. Presedintele comunist a anuntat ca vrea sa continue imbunatatirea dialogului cu Seulul.

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca "nu este in mod necesar sigur" ca Israelul urmareste sa ajunga la un acord de pace cu palestinienii, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters, citand presa israeliana.

- Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong Un, va asista la meciul de hochei pe gheata feminin al echipei unificate a Coreei la Jocurile Olimpice de iarna 2018, sambata seara la Gangneung, a anuntat presedintia sud-coreeana intr-un comunicat, scrie AFP. Kim Yo Jong, primul membru…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un l-a invitat la Phenian pe presedintele sud-coreean Moon Jae-In "in cel mai scurt timp posibil", pentru un summit inter-coreean, potrivit administratiei prezidentiale de la Seul, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Presedintele sud-coreean, Moon Jae-In, s-a intalnit sambata, la Seul, cu presedintele onorific al Coreei de Nord, Kim Yong-Nam, si cu sora liderului Kim Jong-Un, dialog istoric in ciuda avertismentelor Washingtonului asupra unei "ofensive a farmecului" olimpic din partea Phenianului, noteaza AFP.…

- Kim Jong-Un este suspectat ca și-a creat o adevarata armata de hackeri, care au ca principal scop sa faca rost de bani pentru finanțarea programelor de inarmare ale regimului. Numai anul trecut, acestia au furat milioane sau chiar miliarde de dolari de la firme sud-coreene care administreaza bani virtuali.…

- Olimpiada de Iarna din Coreea de Sud va inregistra o premiera diplomatica in relația cu vecinii de la nord. Delegația oficiala de la Phenian va fi condusa de sora liderului Kim Jong Un. Va fi pentru prima oara cand un membru al familiei conducatoare nord-coreene va merge in Coreea de Sud.…

- Daniel Gheorghe a solicitat acest lucru printr-o scrisoare deschisa, pentru organizarea referendumului in a doua jumatate a lunii martie, pentru a sarbatori Centenarul Marii Uniri „așa cum se cuvine”. Liberalii nu sunt de acord in totalitate cu aceasta propunere. Sunt o parte care il susțin…

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord a avertizat, vineri, ca in cazul in care Statele Unite vor relua exercitiile militare din regiune dupa Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang, atunci Phenianul va reactiona. ”Ori de cate ori au avut loc astfel de exercitii militare, pacea si securitatea…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, si presedintele Consiliului Tinerilor Maghiari (MIERT), Oltean Csongor, au semnat sambata seara, la Targu Mures, un nou acord de colaborare in cadrul aniversarii a 15 ani de la infiintarea organizatiei de tineret. „Am sa semnez toate documentele care vor avea un continut…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, si presedintele Consiliului Tinerilor Maghiari (MIERT), Oltean Csongor, au semnat sambata seara, la Targu Mures, un nou acord de colaborare in cadrul aniversarii a 15 ani de la infiintarea organizatiei de tineret. "Am sa semnez toate documentele care vor avea…

- Coreea de Nord a cerut unificarea cu Coreea de Sud, cu promisiunea de a ”zdobi” toate provocarile cu scopul realizarii "progresului", scrie realitatea.net.Phenianul a facut acest anunț, joi, intr-o cuvantare rara ”tuturor coreenilor de acasa și din strainatate”.

- Liderul PMP Traian Basescu a declarat ca modificarile aduse legilor justiției sunt in cea mai mare parte „necesare” si ”aparent corecte” și ca a citit „cu creionul in mana” schimbarile aduse legilor 303 (referitor la statutul magistraților), 304 (despre organizarea judiciara) și 317 (in legatura cu…

- Senatorii democrati au acceptat un compromis bugetar temporar care va permite sa se puna capat inchiderii partiale a activitatii guvernului federal american, a indicat luni liderul lor, Chuck Schumer, relateaza AFP. ''Dupa numeroase discutii, oferte si contraoferte, liderul aripii…

- Un acord special intre Marea Britanie si Uniunea Europeana asa cum isi doreste guvernul de la Londra este posibil dupa Brexit, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron intr-un interviu pentru BBC, care a difuzat sambata fragmente, relateaza AFP. Intrebat daca va exista o solutie…

- UDMR va decide daca va vota Guvernul Dancila in Parlament, dupa ce va cunoaste „persoanele care vor defini viitoarea echipa guvernamentala si programul”, declara la RFI liderul deputatilor Uniunii, Attila Korodi. Deputatul UDMR spune ca formatiunea sa este in expectativa: „E prea devreme sa…

- Autoritatile din Coreea de Nord au apreciat marti ca mesajul presedintelui american Donald Trump, care s-a laudat ca are un buton nuclear 'mult mai mare' decât cel al liderului nord-coreean Kim Jong-Un, nu este decât expresia unui 'dement', 'latratul unui câine…

- Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a anuntat, vineri seara, ca i-a solicitat lui Liviu Dragnea convocarea Comitetului National Executiv (CEX) pentru saptamana viitoare, cjhiar luni sau marti, pentru "a lamuri situatia din partid", scrie news.ro. Acesta a invocat o "ruptura evidenta" si "o autonomizare…

- Vineri, 12 ianuarie, la Sibiu, intalnire lucru majora in vederea organizarii Summit-ului UE din mai 2019. Mai exact, este vorba de o vizita de lucru la Sibiu, orașul in care se va desfașura acest eveniment la cel mai inalt nivel, la care vor participa Președinții statelor membre ale Uniunii Europene.…

- Kim Jong-Un "si-a indeplinit obiectivul strategic. Are un arsenal nuclear", a declarat Putin presei. El a atras de asemenea atentia ca singura cale de denuclearizare a Peninsulei Coreene este prin dialog.Coreea de Nord are o racheta "cu o raza de pana la 13.000 de kilometri, care poate…

- Nigel Farage, fostul lider al partidului UKIP, formațiunea care a sprijinit votul pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, declara ca ar susține un al doilea referendum privind Brexitul, pentru a pune capat „miorlaierilor” celor care s-au impotrivit ieșirii din UE, relateaza BBC News.

- Moon Jae-in, presedintele Coreei de Sud, a declarat, miercuri, ca abordarea presedintelui SUA, Donald Trump, a adus o contributie uriasa la faptul ca regimul de la Phenian a acceptat sa poarte discutii cu reprezentanti ai Guvernului de la Seul, relateaza CNN. ”El a avut o contributie majora…

- Surse din partid au afirmat pentru Money.ro ca Liviu Dragnea intenționeaza sa-l atraga de partea sa pe șeful CJ Vrancea și liderul filialei PSD Vrancea, Marian Oprișan, acesta fiind unul dintre cei care au susținut modificarile pe care premierul Tudose le-a propus de-a lungul vremii și cu care Dragnea…

- Premierul britanic Theresa May a reafirmat ca doreste sa negocieze un acord privind Brexitul care sa functioneze pentru intregul Regat Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si a estimat ca nu este oportuna organizarea unui al doilea referendum privind independenta Scotiei, transmite luni Reuters.…

- Cei doi vecini au convenit saptamana trecuta sa discute marti, la Panmunjom, sat frontalier unde a fost semnat armistitiul razboiului din Coreea. Aceasta va fi prima intalnire intre Nord si Sud din decembrie 2015.Discutiile ar urma sa abordeze participarea Phenianului la Jocurile Olimpice…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca in mod cert ar accepta o convorbire cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, adaugand ca spera ca discutiile intre Phenian si Seul sa aiba un rezultat pozitiv, informeaza site-ul postului France 24.

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat pregatit sa discute cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un, exprimandu-si speranta ca discutiile dintre Phenian si Seul vor continua si dupa Jocurile Olimpice, relateaza AFP. "Mereu am crezut in discutii. Sigur ca sunt de acord, nu am nicio problema cu acest…

- "Coreea de Nord ne-a transmis in aceasta dimineata un mesaj, indicand ca accepta propunerea de discutii pentru 9 ianuarie, facuta de Sud", a declarat pentru AFP un oficial al ministerului.Intalnirea va avea loc la Panmunjom, satul de la frontiera celor doua tari unde a fost semnat armistitiul…

- Donald Trump se lauda cu marimea butonului nuclear. Presedintele american Donald Trump l-a ironizat marti, 2 ianuarie, pe omologul sau nord-coreean, afirmind ca are un buton nuclear „mai mare si mai puternic” decit Kim Jong-Un. „Liderul nord-coreean Kim Jong-Un tocmai a afirmat ca ‘butonul nuclear este…

- Coreea de Nord a anuntat miercuri ca ar redeschide canalul de comunicare intercoreean la 06:30 GMT, la o zi dupa oferta de dialog la nivel inalt facuta de Seul, ca raspuns la apelurile pentru o ameliorare a relatiilor lansate de Kim Jong-Un, scrie digi24.ro.

- Președintele american Donald Trump i-a raspuns dictatorului Coreei de Nord, Kim Jong-Un, care afirmase ca are pe birou „butonul nuclear” in permanența. „Liderul nord-coreean Kim Jong-Un tocmai a afirmat ca ‘butonul nuclear este permanent pe biroul sau”, informați-l ca eu am de asemenea un buton nuclear…

- Coreea de Nord a anuntat miercuri ca ar redeschide canalul de comunicare intercoreean la 06:30 GMT, la o zi dupa oferta de dialog la nivel inalt facuta de Seul, ca raspuns la apelurile pentru o ameliorare a relatiilor lansate de Kim Jong-Un, potrivit autoritatilor sud-coreene, citate de AFP.…

- Coreea de Sud a propus marti Phenianului discutii la nivel inalt pe 9 ianuarie cu scopul de a imbunatati relatiile intercoreene, dupa mana intinsa de liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, care a evocat o participare a tarii sale la Jocurile Olimpice de Iarna 2018, transmite AFP, potrivit Agerpres. "Speram…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, a îndemnat luni Coreea de Nord sa produca în masa focoase nucleare si rachete balistice, într-un mesaj de Anul Nou care demonstreaza hotarârea sa de a-si realiza cu orice pret ambitiile militare, relateaza AFP. Phenianul…

- Premierul britanic Theresa May a declarat marti, in fata ministrilor sai, ca obiectivul Marii Britanii trebuie sa fie un acord care sa stabileasca reguli adecvate pentru situatia tarii dupa ce aceasta...

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un a vizitat, duminica, mausoleul de la Phenian pentru a-i aduce un omagiu tatalui sau, la implinirea a sase ani de la moartea acestuia, jurand sa "lupte pentru o tara puternica", relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Liderul conservator Sebastian Kurz a ajuns la un acord cu Partidul Libertatii (FPO), pentru formarea unei coalitii, intelegere in urma careia formatiunea lui Heinz-Christian Strache va reveni la putere dupa mai mult de un deceniu.

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un este hotarat sa faca din tara sa "puterea nucleara cea mai tare" din lume, a anuntat miercuri agentia de presa a Coreei de Nord, KCNA, preluata de AFP.Intr-un discurs in fata angajatilor programului balistic nord-coreean, Kim a declarat marti ca tara sa "merge…

- Tensiunile între Londra si Bruxelles iau din nou amploare dupa ce, vineri, cele doua parti la un acord privind avansarea negocierilor pentru Brexit. Marea Britanie nu va plati factura de 45 de miliarde de euro în absenta unui acord comercial cu UE, a anuntat ministrul britanic…