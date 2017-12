Stiri pe aceeasi tema

- Liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-un, a declarat, luni, ca Statele Unite nu vor fi niciodata capabile sa inceapa un razboi impotriva Coreei de Nord, din moment ce armele nucleare nord-coreene pot atinge intreg teritoriul SUA, relateaza agentiile Reuters si Yonhap.

- Potrivit rapoartelor sud-coreene, Ri Sol-ju are 28 de ani si 3 copii impreuna cu unul dintre cei mai controversati lideri ai lumii. S-a aflat ca este sotia lui Kim in iulie 2012, cand a fost prezentata oficial in timpul deschiderii unui parc de distractii din Phenian. Nu se stie cu exactitate…

- Hwang Pyong-So a fost intr-o perioada al doilea cel mai important om din Coreea de Nord, deținand funcția de vice-Mareșal, al doilea in rang dupa liderul suprem, Kim Jong-un. Potrivit, The Sun, liderul nord-coreean dorește sa reduca influența pe care generalii au inceput sa o acumuleze in…

- Kim Jong-un l-ar fi executat pe al doilea cel mai puternic om din Coreea de Nord, generalul Hwang Pyong-So. Acesta a disparut in urma cu doua luni, iar serviciile secrete cred ca este posibil ca acesta sa fi fost executat dupa ce ar fi comis o ”imprudența”, scrie Daily Mail. Hwang Pyong-So ar fi disparut…

- Rusia a facut cunoscut miercuri ca a trimis o delegatie militara in Coreea de Nord, dar nu a dezvaluit scopul vizitei, relateaza agentia DPA, informeaza AGERPRES . Din delegatie fac parte Viktor Kalganov, adjunct al sefului Centrului national rus de management in domeniul apararii, responsabil pe probleme…

- Fost jucator in NBA, Dennis Rodman, a spus ca razboiul declarativ dintre Statele Unite si Coreea de Nord reprezinta un spectacol si a asigurat ca nimeni nu sta cu degetul pe butonul nuclear, intr-un interviu acordat AFP. Rodman este un apropiat al celor doi lideri politici, iar in perioada urmatoare…

- Amenintarile cu razboiul intre Coreea de Nord si Statele Unite sunt un ”spectacol”, iar ”nimeni nu sta cu degetul pe butonul” nuclear, a dat asigurari marti pentru AFP fostul baschetbalist american Dennis Rodman, care se prezinta atat ca un prieten al lui Kim Jong-un, cat si al lui Donald Trump.In…

- In aceeași logica de „parabola” propagandistica, și tatal lui Kim Jong-un, Kim Jong-il, susținea ca in ziua nașterii sale intr-o baza militara secreta de pe același munte, cerul s-a umplut de bolta unui „curcubeu dublu”.

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un ar putea anunța oficial finalizarea programului nuclear al Coreei de Nord chiar in mesajul sau de Anul Nou, a declarat marți o sursa din cadrul Ministerului Unificarii de la Seul, transmite agenția Yonhap. „Dupa aceasta, Nordul și-ar putea dezvalui poziția privind modul…

- Cel mai mare exercitiu militar aerian comun al Coreei de Sud si Statelor Unite a inceput, luni, la doar o saptamana dupa ce regimul de la Phenian a anuntat ca a testat o noua racheta balistica intercontinentala care ar avea capacitatea sa loveasca intreg teritoriul SUA, relateaza agentia Yonhap, citata…

- Coreea de Nord este "cea mai mare amenintare imediata pentru Statele Unite", iar potentialul unui razboi intre SUA si Coreea de Nord creste de la o zi la alta, a atras atentia H.R. McMaster, la Forumul National de Aparare Reagan, informeaza The Guardian. "Cred ca este in crestere in fiecare zi, ceea…

- Regimul de la Phenian este ”cea mai mare amenințare imediata pentru Statele Unite”, susține generalul H.R. McMaster, consilier de securitate naționala al lui Donald Trump, scrie realitatea.net.

- "Au spus ca nu vor dezarma, ca nici nu se poate vorbi despre asta", a declarat Svetlana Maximova, unul dintre membrii delegatiei Rusiei la Phenian.Kazbek Taisaiev, un alt parlamentar rus, a precizat ca "nord-coreenii nu vor razboi, vor sa traiasca in normalitate, dar daca exista o amenintare…

- Seria de 42 de imagini, publicate in ziarul Rodong Sinmun, arata o racheta cu varful rotunjit și dimensiuni mari, pentru al carei transfer a fost dezvoltata o platforma mobila de lansare calificata de Kim Jong-Un ca "impecabila". Fotografiile difuzate joi surprind pregatirea lansarii…

- Evaluarea vine in contextul in care agentia de presa de la Phenian a publicat fotografii cu noua racheta balistica intercontinentala, care prezinta o forma diferita a varfului in comparatie cu versiunea precedenta, Hwasong-14. "Din evaluarile noastre initiale, Hwasong-15 este un nou prototip.…

- Coreea de Nord a testat, marti, o noua racheta intercontinentala, iar dictatorul Kim Jong-un este in al noualea cer. Liderul de la Phenian a anuntat ca tara sa a deveni un stat nuclear. Nord-coreeni au precizat ca noua arma pune in raza sa de acțiune „intreg continentul american” .

- Coreea de Nord a anuntat, miercuri, ca a testat cu succes o noua racheta balistica intercontinentala care poate transporta un focos nuclear catre orice tinta din Statele Unite ale Americii. Racheta intercontinentala cu raza lunga de actiune Hwasong-15 a fost lansata cu succes, in baza ordinului…

- Ultima restricție impusa de regimul de la Phenian cetațenilor nord-coreeni este dramatica.Noile sancțiuni impuse de comunitatea internaționala Coreei de Nord au determinat regimul de la Phenian sa aplice propriile restricții, pentru a asigura controlul asupra societații in aceste

- Liderul de la Phenian, Kim Jong-un, pare a-și relua activitatea publica, dupa doua luni in care intreaga sa preocupare s-a concetrat pe un razboi al declarațiilor cu președintele SUA, Donald Trump, scrie digi24.ro.

- Președintele american Donald Trump a postat pe Twitter un mesaj ironic la adresa lui Kim Jong-un. Liderul de la Casa Alba se intreaba de ce liderul nord-coreean l-ar insulta numindu-l „batran”, in conditiile in care el nu l-ar numi niciodata „scund si gras”. „De ce Kim Jong-un m-ar insulta numindu-ma…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a scris pe Twitter ca Kim Jong-un l-ar fi insultat numindu-l „batran” si ca acesta nu ar spune niciodata despre liderul de la Phenian ca este „scund si gras”.

- Regimul de la Phenian si schimburile comerciale dintre Statele Unite si China au fost principalele subiecte discutate de presedintele Donald Trump cu omologul sau chinez Xi Jinping. Si desi se credea ca vor exista anumite animozitati, cei doi lideri s-au inteles perfect.

- Statele Unite spune ca regimul nord-coreean ar putea lansa, în câteva saptamâni, mini-rachete nucleare, capabile sa parcurga Oceanul Pacific. Kim Jong-un susține proiectul mini-rachetelor și încurajeaza cercetatorii sa grabeasca construirea acestora și a altor arme…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a vizitat o fabrica de cosmetice, alaturi de soția sa, Ri Sol-ju, și sora sa, Kim Yo-jong. Agenția de presa KCNA a dat publicitații mai multe imagini din timpul vizitei de sambata, in condițiile in care soția și sora dictatorului sunt rareori vazute in public, relateaza…

- Liderul nord-coreean a fost fotografiat în timpul unei vizite la un producator de cosmetice din Phenian alaturi de sotia sa, misterioasa Ri Sol-ju. Mai mult, Kim Jong-un le-a cerut femeilor din Coreea de Nord sa fie mai frumoase. Imaginile au stârnit amuzamentul presei occidentale,…

- Senatorii democrati Chris Murphy, Corey Booker si Brian Schatz vor prezenta un proiect de lege care va oferi Congresului SUA puterea de a decide prin vot lansarea unui atac nuclear neprovocat. "Amenintarile lui Donald Trump la adresa Coreei de Nord sunt reale", a declarat senatorul Chris…

- Comitetul de Urgența Contra Exercițiilor de Razboi Nuclear, organism al Phenianului, a criticat mobilizarea de catre Washington in jurul peninsulei a unor active strategice nucleare, releva o informație difuzata de agenția nord-coreeana de stat KCNA. Pentagonul a desfașurat portavionul cu…

- Un fost oficial de la Phenian, care a fugit in Statele Unite, spune ca regimul lui Kim Jong-un este atat de afectat de sancțiunile internaționale impuse la nivel comercial, incat este sceptic ca „Regatul Ermit” ar mai putea rezista un an, transmite Business Insider, conform Digi24.Sancțiunile…

- Sancțiunile impuse de ONU, dublate de cele ale Chinei, principalul girant economic al Coreei de Nord, au ajuns la un „nivel istoric”, a declarat Ri Jong-ho, fostul șef al Biroului 39, o rețea vasta de companii și brokeri care activeaza in intreaga lume și are un singur obiectiv - colectarea masiva de…

- Șeful diplomației americane a insistat ca Donald Trump vrea sa rezolve dosarul nord-coreean prin diplomație. Rex Tillerson a afirmat insa ca „aceste eforturi diplomatice vor continua pana va cadea prima bomba”, relateaza BBC News și Reuters. Luna trecuta, Donald Trump i-a transmis secretarului de stat…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a atras atentia impotriva unei interventii militare in Coreea de Nord, care va avea ”consecinte devastatoare”, intr-un interviu pentru AFP la sediul Aliantei Nord-Atlantice la Bruxelles, in care a anuntat ca Organizatia are in vedere modificari ale sistemului…

- Seismul s-a produs in apropierea poligonului nuclear al regimului de la Phenian. Cel mai probabil a fost provocat de recentele teste nucleare secrete ale liderului de la Phenian, Kim Jong-un. Testul nuclear nord-coreean din 3 septembrie a provocat un cutremur de magnitudine 6,3 si mai multe…

- Cresterea razei de actiune si a preciziei rachetelor nord-coreene testate recent indeamna cele 29 de state membre ale Aliantei Nord-Atlantice sa aiba in vedere modificari ale sistemului sau antiracheta, operational in parte de la Deveselu, a declarat Stoltenberg.”Expertii nostri lucreaza…

- "Utilizarea fortei ar avea consecinte devastatoare, eu cred ca nimeni nu vrea acest lucru. Statele Unite au dreptul de a se apara si de a-si apara aliatii, dar, in acelasi timp, sunt convins ca nimeni nu vrea o solutie militara", a declarat Jens Stoltenberg. Acesta afirma ca ceea ce fac liderii…

- Coreea de Nord va raspunde "cu foc" la decizia presedintelui SUA, Donald Trump, de a "aprinde fitilul razboiului" prin declaratiile "beligerante si nebunesti" facute la Adunarea Generala ONU, ameninta Ri Yong-Ho, ministrul nord-coreean de Externe. "Prin…

- Statele Unite si aliatii sai efectueaza manevre in apropiere de Coreea de Nord. Sase avioane militare au survolat ieri peninsula Coreeana si au facut simulari de bombardare. Aparatele de zbor apartin Japoniei, Statelor Unite si Coreei de Sud.

- Coreea de Nord a lansat prin intermediul agenției sale de știri acuzații extrem de grave la adresa SUA, susținand ca CIA ar fi intenționat sa-l asasineze pe liderul de la Phenian, Kim Jong-un.

- Coreea de Nord afirma ca Statele Unite au încercat sa-l asasineze pe liderul de la Phenian, Kim Jong-un, la începutul acestui an. Agentia Centrala de stiri din Coreea (KCNA), a sustinut ca CIA a utilizat o arma chimica sau biologica pentru a-l asasina pe dictator. Presupusa tentativa…

- Hackeri din Coreea de Nord ar fi furat sute de documente militare sud-coreene clasificate, inclusiv planuri de actiune elaborate împreuna cu Statele Unite în eventualitatea unui razboi, dezvaluie un cotidian sud-coreean. Potrivit News.ro, un deputat din cadrul Partidului…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un a promis ca va continua politica de dezvoltare în paralel a economiei si a armelor nucleare, a informat duminica presa de la Phenian, preluata de agentia nipona Kyodo si de cea sud-coreeana Yonhap. El a acuzat Statele Unite ca încearca sa "înabuse…

- Donald Trump, presedintele SUA, si premierul japonez Shinzo Abe au purtat o conversatie telefonica, cei doi lideri convenind sa mentina presiunea pusa asupra Coreei de Nord, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, scrie Mediafax.Un oficial japonez a declarat in fata reporterilor ca cei…

- O sursa a precizat ca un numar mare de muncitori nord-coreeni au parasit teritoriul Chinei, dupa ce nu au mai reușit sa iși prelungeasca vizele. Pe 28 septembrie, autoritațile de la Beijing le-au cerut și firmelor nord-coreene de pe piața chineza sa iși sisteze activitatea. „Peste 20.000 de nord-coreeni…