Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele cubanez Miguel Diaz-Canel a fost primit cu onoruri duminica, la Phenian, de liderul nord-coreean Kim Jong Un, a transmis luni agentia oficiala de presa KCNA, preluata de AFP. Cuba este unul dintre putinii aliati ai Coreei de Nord, dar relatiile sunt mai calduroase la nivel retoric…

- Coreea de Sud si Coreea de Nord vor desfasura luni, 15 octombrie, convorbiri la nivel inalt in localitatea de frontiera Panmunjom, pentru a discuta modalitatile de punere in aplicare a acordului convenit la summitul desfasurat la 19 septembrie, la Phenian, a comunicat vineri Ministerul sud-coreean…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in a anuntat luni ca liderul nord-coreean Kim Jong Un ar urma sa se intalneasca in curand cu presedintii chinez si rus, intr-un alt exemplu al detensionarii in Peninsula Coreea, relateaza France Presse. Aceasta declaratie intervine la o zi dupa ce Moon…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a avut duminica o intrevedere la Phenian cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, dupa care a ajuns la Seul pentru o vizita in Coreea de Sud in cadrul unui turneu asiatic, relateaza AFP si Kyodo. "Am avut o vizita buna la Phenian pentru a ma intalni cu presedintele…

- Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, vrea o noua intrevedere cu presedintele Statelor Unite, Donald Trump, pentru accelerarea procesului denuclearizarii, afirma presedintele sud-coreean, Moon Jae-In, citat de cotidianul The Washington Post, scrie Mediafax.Moon Jae-In a facut aceste declaratii…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in si liderul nord-coreean Kim Jong Un pun punct final, joi, summitului lor de trei zile cu o excursie pe un munte considerat sacru, in timp ce SUA se arata dispuse sa reporneasca discutiile blocate privind denuclearizarea, transmite dpa preluata de Agerpres. …

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un si presedintele sud-coreean Moon Jae-in vor participa la doua runde de negocieri la Phenian, pe 18 si 19 septembrie, discutiile urmand sa se axeze pe problema denuclearizarii si a cooperarii bilaterale, a anuntat un reprezentant al Presedintiei de la Seul.

- Donald Trump considera ”probabil” sa se reintalneasca cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, dupa sumitul istoric din iunie, in Singapore, a declarat el luni pentru Reuters. ”Marea acalmie” care s-a instalat intre Kim si el, a adaugat locatarul Casei Albe, a permis indepartarea perspectivei unui nou razboi…