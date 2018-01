Kim Jong-Un doreşte să producă în masă focoase nucleare Liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, a indemnat luni Coreea de Nord sa produca in masa focoase nucleare si rachete balistice, intr-un mesaj de Anul Nou care demonstreaza hotararea sa de a-si realiza cu orice pret ambitiile militare, relateaza AFP.



Phenianul si-a intensificat considerabil in cursul anului trecut eforturile pentru a derula programele sale nuclear si balistic interzise, in pofida multiplelor sanctiuni ale ONU si a retoricii tot mai belicoase dinspre Washington.



