Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat ca doreste sa organizeze noi summituri cu presedintele sud-coreean Moon Jae-in anul viitor pentru a atinge obiectivul denuclearizarii Peninsulei Coreea, relateaza duminica Reuters.



Kim Jong Un i-a trimis o scrisoare duminica liderului sud-coreean pentru a marca detensionarea situatiei in peninsula prin organizarea a trei summituri anul acesta, dupa ani de confruntare marcati de o serie de teste nucleare si balistice nucleare nord-coreene.



Liderul nord-coreean a promis ca va depune eforturi pentru denuclearizare in cadrul summitului…