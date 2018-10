Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un si secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, au convenit asupra organizarii 'cat mai curand posibil' a unui al doilea summit intre Kim si presedintele american Donald Trump, discutand totodata despre potentiala monitorizare de catre Statele Unite a pasilor Phenianului…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un l-a intimpinat marti la Phenian pe presedintele sud-coreean Moon Jae-in care participa la cel de-al treilea summit dintre cele doua tari, ce vizeaza avansarea discutiilor privind denuclearizarea si incheierea oficiala a razboiului coreean, relateaza Reuters. Kim, alaturi…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un l-a intampinat marti la Phenian pe presedintele sud-coreean Moon Jae-in care participa la cel de-al treilea summit dintre cele doua tari, ce vizeaza avansarea discutiilor privind denuclearizarea si incheierea oficiala a razboiului coreean, relateaza Reuters.

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a transmis ca doreste sa finalizeze procesul de denuclearizare a peninsulei Coreene in termenul limita stabilit de presedintele american Donald Trump in cadrul summitului dintre cele doua tari, relateaza Reuters.

- Președintele Coreei de Nord și omologul sau sud-coreean, Moon Jae-in se vor intalni in Phenian in perioada 18-20 septembrie pentru a discuta despre „masuri practice” in vederea denuclearizarii, a transmis Chung Eui-yong, consilier pentru Securitate sud-coreean, relateaza Reuters, conform Mediafax.Liderul…

- Slovenia se confrunta cu perspectiva unor alegeri anticipate dupa ce partidul conservator Noua Slovenie (NSI) s-a retras din discutiile pentru formarea unei coalitii luni noapte, dand vina pe diviziuni intre cele sase miscari care participa, relateaza marti Reuters. Liderul NSI Matej Tonin a declarat…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-un, ar fi optat pentru o vizita la o ferma de cartofi in loc de o intalnire cu Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, cand acesta se afla la Phenian pentru discutii privind viitorul peninsulei coreene, scrie The Telegraph, potrivit news.ro.Pompeo a ajuns la…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-un, ar fi optat pentru o vizita la o ferma de cartofi in loc de o intalnire cu Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, cand acesta se afla la Phenian pentru discutii privind viitorul peninsulei coreene, scrie The Telegraph.