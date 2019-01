Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a avut marti, la Beijing, un al patrulea summit cu presedintele chinez Xi Jinping, intr-un efort de coordonare a strategiilor inaintea unei posibile noi intalniri la varf cu seful Casei Albe, Donald Trump,

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un s-ar afla luni in drum spre China, pentru al patrulea summit cu presedintele Xi Jinping, transmite Reuters, citand presa sud-coreeana, relateaza Agerpres.Cotidianul Hankyoreh, care citeaza o sursa neidentificata apropiata dosarului relatiilor nord-coreeano-chineze,…

- 'Tocmai am avut o discutie telefonica lunga si foarte buna cu presedintele Xi al Chinei. Avansam bine spre un acord', a scris miliardarul republican pe Twitter. 'Daca va fi obtinut, va fi unul comprehensiv si va acoperi toate subiectele, domeniile si punctele de disputa. Facem mari progrese', a insistat…

- Statele Unite spera in continuare ca un al doilea summit intre Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un sa aiba loc ”la putin timp dupa Anul Nou”, a declarat joi seful siplomatiei americane Mike Pompeo, relateaza AFP, informeaza News.ro.”Noi lucram in continuare pentru a pune in practica…

- Regimul din Coreea de Nord probabil mentine in functiune cel putin 13 baze de sisteme balistice in pofida negocierilor cu Statele Unite, arata date ale Institutului american Centrul pentru Studii Strategice si Internationale, informeaza site-ul agentiei Reuters.Liderul nord-coreean, Kim Jong-Un,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca spera sa se intalneasca din nou cu liderul nord-coreean Kim Jong Un la inceputul anului viitor, informeaza Reuters. Trump a afirmat ca dialogul secretarului de stat Mike Pompeo cu oficiali nord-coreeni va fi reprogramat. Presedintele…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, si-a anuntat luni intentia de a reduce tarifele la importuri si de a continua deschiderea pietei chineze, informeaza Reuters. Xi a promis masurile respective la deschiderea primei expozitii internationale pentru importurile in China, care are loc saptamana aceasta la…