Stiri pe aceeasi tema

- De la intalnirea istorica dintre liderii american si nord-coreean, pana la investigatia cu privire la amestecul Moscovei in campania prezidentiala de la Washington, trecand prin agitatul Brexit, sau salvarea adolescentilor thailandezi ramasi captivi intr-o pestera. Sunt cateva dintre stirile care…

- Coreea de Nord a anuntat, vineri, ca va deporta un cetatean american care a fost retinut pentru ca a intrat ilegal in aceasta tara, aceasta actiune parand sa aiba rolul de a stimula dialogul cu Statele Unite. Totodata, regimul de la Phenian a anuntat ca a testat cu succes o arma tactica "ultramoderna",…

- Barbatul, identificat sub numele Bruce Byron Lawrence (sau Lowrance), a fost retinut dupa intrarea sa in Coreea de Nord, venind din China, la 16 octombrie. El ar fi declarat "in timpul interogatoriului ca a intrat ilegal in tara la ordinele CIA" din SUA, a precizat agentia oficiala de presa nord-coreeana…

- Statele Unite raman "increzatoare" ca angajamentele privind denuclearizarea, luate de liderul nord-coreean Kim Jong Un la intalnirea cu presedintele Donald Trump, vor fi respectate, transmite AFP, care citeaza un purtator de cuvant al Departamentului de Stat. La summitul de la Singapore…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca spera sa se intalneasca din nou cu liderul nord-coreean Kim Jong Un la inceputul anului viitor, informeaza Reuters. Trump a afirmat ca dialogul secretarului de stat Mike Pompeo cu oficiali nord-coreeni va fi reprogramat. Presedintele…

- Presedintele cubanez Miguel Diaz-Canel a fost primit cu onoruri duminica, la Phenian, de liderul nord-coreean Kim Jong Un, a transmis luni agentia oficiala de presa KCNA, preluata de AFP. Cuba este unul dintre putinii aliati ai Coreei de Nord, dar relatiile sunt mai calduroase la nivel retoric decat…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in a anuntat luni ca liderul nord-coreean Kim Jong Un ar urma sa se intalneasca in curand cu presedintii chinez si rus, intr-un alt exemplu al detensionarii in Peninsula Coreea, relateaza France Presse. Aceasta declaratie intervine la o zi dupa ce Moon…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a declarat sambata, la inceputul vizitei sale in Asia ce va fi marcata de o intrevedere cu presedintele Coreei de Nord, ca spera sa accelereze organizarea unui al doilea summit intre liderul nord-coreean Kim Jong Un si liderul american Donald Trump, informeaza…