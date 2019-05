Stiri pe aceeasi tema

- Exercitiul de tiruri efectuat sambata de Coreea de Nord si supervizat de catre Kim Jong Un era un antrenament ”obisnuit si pur defensiv”, a dat asigurari miercuri Ministerul nord-coreean de Externe, relateaza...

- Coreea de Nord nu il mai vrea pe secretarul de Stat american Mike Pompeo ca interlocutor si doreste sa discute de-acum inainte cu un reprezentant care sa fie „mai prudent si mai matur in felul in care comunica”, scrie joi agentia oficiala nord-coreeana de presa KCNA, relateaza Reuters. „Nimeni nu poate…

- Cele doua avioane ale fortelor aeriene rusești care au aterizat duminica pe un aeroport din Venezuela ar fi avut la bord membrii ai forțelor speciale ruse, printre care și specialiști în securitate cibernetica, a transmis un oficial guvernamental american, citat de Reuters, informeaza Mediafax.…

- Președintele hondurian, Juan Orlando Hernandez, a numit duminica Ierusalimul drept capitala a Israelului, spunând ca țara sa din America Centrala va deschide un birou comercial acolo, dar nu a anunțat ca ar muta ambasada din Tel Aviv, relateaza Reuters.Hernandez a semnalat în ultimele…

- Numarul femeilor aflate in posturi de conducere de rang inalt in Ministerul de Externe german a crescut puternic in ultimul an, dar femeile continua sa fie subreprezentate in misiunile diplomatice din strainatate, a declarat joi seful diplomatiei de la Berlin, Heiko Maas, transmite Reuters, potrivit…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un va efectua o vizita oficiala in Vietnam "in zilele urmatoare", a anuntat sambata, intr-un comunicat, Ministerul de Externe de la Hanoi, care se pregateste pentru summitul pe care liderul de la Phenian il va avea cu presedintele american Donald Trump saptamana viitoare,…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un va efectua o vizita oficiala in Vietnam "in zilele urmatoare", a anuntat sambata, intr-un comunicat, Ministerul de Externe de la Hanoi, care se pregateste pentru summitul pe care liderul de la Phenian il va avea cu presedintele american Donald Trump saptamana viitoare,…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, l-a avertizat marti pe omologul sau american, Mike Pompeo, impotriva "recurgerii la forta" in Venezuela, a informat Moscova, in contextul in care Washingtonul vorbeste despre o interventie militara, transmite AFP. In cursul unei discutii telefonice purtate "la…