Kim Jong-un aşteaptă "răbdător" să adopte "decizii curajoase" privind negocierile Liderul de la Phenian a adaugat ca relatia sa personala cu Trump ramane "excelenta", in pofida faptului ca cel de-al doilea summit, desfasurat la Hanoi in luna februarie, s-a incheiat brusc fara a marca realizarea de progrese in privinta programului nuclear nord-coreean si a suspendarii regimului de sanctiuni.



"Ceea ce este necesar este ca SUA sa puna capat modului sau de calcul actual si sa ne propuna un nou calcul", a sustinut Kim Jong Un.



In viziunea sa, la Hanoi SUA au venit cu "planuri complet irealizabile" si nu au fost cu adevarat "pregatite sa stea fata-in-fata cu… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

