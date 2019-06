Stiri pe aceeasi tema

- Un inalt responsabil nord-coreean cazut in dizgratie, potrivit presei de la Seul, dupa esecul summitului americano-nord-coreean de la Hanoi si-a facut aparitia alaturi de liderul Kim Jong Un, a informat luni presa oficiala de la Phenian, relateaza AFP potrivit Agerpres. Kim Yong Chol, inalt…

- Emisarul nord-coreean in dosarul nuclear in Statele Unite, Kim Hyok Chol, ar fi fost executat in cadrul unei epurari a unor oficiali ce au coordonat negocieri in vederea summit-ului de la Hanoi intre dictatorul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele american Donald Trump, soldat cu un esec rasunator.

- Coreea de Nord l-a executat pe trimisul sau special in SUA Kim Hyok Chol si alti 4 diplomati nord-coreeni care au participat la negocierile la nivelul grupurilor de lucru pentru pregatirea celui de-al doilea summit SUA-Coreea de Nord din februarie, considerandu-i responsabili pentru esecul acestuia,…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un a afirmat vineri intr-un discurs in fata Adunarii Supreme a Poporului ca va "astepta rabdator" pana la sfarsitul anului ca Washington sa adopte "decizii curajoase" in privinta negocierilor, inainte de a lua o hotarare, transmite Yonhap, citand agentia de stat de la…

- Liderul de la Phenian a adaugat ca relatia sa personala cu Trump ramane 'excelenta', in pofida faptului ca cel de-al doilea summit, desfasurat la Hanoi in luna februarie, s-a incheiat brusc fara a marca realizarea de progrese in privinta programului nuclear nord-coreean si a suspendarii regimului…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a adoptat o atitudine sfidatoare fata de esecul summitului de la Hanoi cu presedintele american Donald Trump, sustinand ca Phenianul ar putea contracara efectele sanctiunilor internationale, relateaza joi media oficiale nord-coreene, potrivit Agerpres. Acesta…

