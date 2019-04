Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a parasit Vladivostok vineri dupa prima sa intalnire cu Vladimir Putin, care i-a permis sa-si afiseze legaturile cu aliatul istoric al Phenianului, in plin impas diplomatic cu SUA, relateaza AFP, informeaza Agerpres.Citește și: Cum arata Spania inainte de alegerile…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, si liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, s-au intalnit la Vladivostok pentru primul lor summit. Cei doi lideri si-au strans mainile. Putin a ajuns joi in Vladivostok, in timp ce Kim a ajuns miercuri cu trenul. Trenul blindat cu care a calatorit Kim a ajuns la Vladivostok…

- Presedintele rus Vladimir Putin si liderul nord-coreean Kim Jong Un au inceput joi, la Vladivostok, in Extremul Orient rus, primul lor summit, ce are loc in contextul in care Phenianul cauta aliati dupa esecul intalnirii de la Hanoi, in februarie, cu presedintele american Donald Trump, transmit dpa…

- Trenul care l-a transportat de la Phenian pe Kim Jong Un a sosit miercuri la Vladivostok, in Extremul Orient al Rusiei, unde liderul nord-coreean va avea primul summit cu presedintele rus Vladimir Putin, relateaza Reuters, EFE si AFP, citate de news.ro.

- Trenul care l-a transportat de la Phenian pe Kim Jong Un a sosit miercuri la Vladivostok, in Extremul Orient al Rusiei, unde liderul nord-coreean va avea primul summit cu presedintele rus Vladimir Putin, relateaza Agerpres. Trenul blindat al liderului nord-coreean s-a oprit in gara din Vladivostok…

- Trenul care l-a transportat de la Phenian pe Kim Jong Un a sosit miercuri la Vladivostok, in Extremul Orient al Rusiei, unde liderul nord-coreean va avea primul summit cu presedintele rus Vladimir Putin, relateaza Reuters, EFE si AFP. Trenul blindat al liderului nord-coreean s-a oprit in gara din Vladivostok…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a ajuns miercuri in Rusia, in contextul in care joi urmeaza sa aiba o intrevedere cu președintele rus Vladimir Putin in orașul Vladivostok din estul țarii, a informat presa rusa, citata de site-ul agenției Dpa, scrie Mediafax.Trenul cu care calatorește acesta…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a ajuns miercuri in Rusia, in contextul in care joi urmeaza sa aiba o intrevedere cu presedintele rus Vladimir Putin in orasul Vladivostok din estul tarii, a informat presa rusa, citata de site-ul agentiei Dpa.Citește și: Presedintele Mexicului doreste sa limiteze…