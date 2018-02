Stiri pe aceeasi tema

- Delegatia Romaniei care participa la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang, din Coreea de Sud, are in componența 12 sportivi care sunt studenti sau absolventi ai Facultatii de Educatie Fizica si Sporturi Montane, din cadrul Universitatii Transilvania din Brasov. Din cei 28 de sportivi…

- Probleme la Jocurile Olimpice de iarna 2018. Viruși, net prost, vant puternic! Organizatorii Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang (POCOG) au anuntat luni existenta unui numar total de 177 cazuri de norovirus confirmate pana acum, insa delegatiile sportive sunt in continuare neafectate. Conform…

- Imagini uimitoare cu galeria Coreei de Nord au fost surprinse de fotografii si cameramanii prezenti la Jocurile Olimpice de Iarna din Coreea de Sud Prezente la un meci de hochei desfasurat la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyongChang, majoretele lui Kim Jong Un au cântat…

- Sora mai mica a liderului de la Phenian s-a aflat in centrul atentiei inca de la sosirea sa in Coreea de Sud, pentru o vizita istorica de trei zile, ca parte a ritualului de participare la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna. Prin marea de cameramani si jurnalisti, Kim Yo-jong a trecut…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un l-a invitat pe presedintele sud-coreean Moon Jae-in sa participe la un summit la Phenian, a anuntat sambata presedintia sud-coreeana, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Potrivit acestei invitatii, transmise de Kim Yo Jong, sora numarului un nord-coreean in vizita…

- Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong Un, va asista la meciul de hochei pe gheata feminin al echipei unificate a Coreei la Jocurile Olimpice de iarna 2018, sambata seara la Gangneung, a anuntat presedintia sud-coreeana intr-un comunicat, scrie AFP. Kim Yo Jong, primul membru…

- Presedintele sud-coreean, Moon Jae-In, s-a intalnit sambata, la Seul, cu presedintele onorific al Coreei de Nord, Kim Yong-Nam, si cu sora liderului Kim Jong-Un, dialog istoric in ciuda avertismentelor Washingtonului asupra unei "ofensive a farmecului" olimpic din partea Phenianului, noteaza AFP.…

- Jocurile Olimpice de iarna 2018. Prima delegatie care a defilat a fost Grecia, initiatoarea Jocurilor Olimpice. Delegatia Romaniei a defilat imediat dupa cea a Libanului, compusa din trei sportivi, si inaintea Luxemburgului, care are un singur sportiv. Delegatia Romaniei a fost condusa de…

- Coreea de Nord a organizat joi o parada militara la Phenian pentru a celebra implinirea a 70 de ani de la infiintarea fortelor sale armate, ocazie cu care si-a etalat rachetele balistice intercontinentale in ajunul deschiderii Jocurilor Olimpice de Iarna in Coreea de Sud, relateaza AFP. …

- Vicepresedintele SUA, Mike Pence, care va sosi joi in Coreea de Sud, inaintea ceremonie de deschidere a jocurilor, nu a exclus miercuri posibilitatea unui dialog direct. Aflat la Tokyo, el a anuntat insa "cea mai dura si agresiva runda de sanctiuni impotriva Coreei de Nord", informeaza Reuters.Agentia…

- Mike Pence afirma ca SUA incearca sa gaseasca o solutie pasnica la problema nord-coreeana. Acesta a afirmat, in cadrul unui discurs sustinut la baza aeriana japoneza Yokota, ca Statele Unite au aceeasi pozitie precum Coreea de Nord. Pence, care a ajuns in Japonia marti pentru a se intalni…

- Oficialii nord-coreeni care viziteaza Coreea de Sud cu ocazia Jocurilor Olimpice de iarna nu vor discuta cu americanii, a anuntat joi agentia KCNA, preluata de Reuters. La Pyeongchang sunt asteptati seful de stat constitutional de la Phenian, Kim Yong Nam, si Kim Yo Jong, sora in varsta de 28 de ai…

- Olimpiada de Iarna din Coreea de Sud va inregistra o premiera diplomatica in relația cu vecinii de la nord. Delegația oficiala de la Phenian va fi condusa de sora liderului Kim Jong Un. Va fi pentru prima oara cand un membru al familiei conducatoare nord-coreene va merge in Coreea de Sud.…

- Probabilitatea unui razboi nuclear este mai mare decat era in timpul Razboiului Rece, iar, daca nu vor fi eliminate armele atomice, problema se pune cand, nu daca sunt folosite arme nucleare, fie intentionat, fie accidental", a declarat miercuri in Parlamentul European, Beatrice Fihn, directorul…

- Kim Yo-jong, sora liderului regimului de la Phenian, Kim Jong-un, va face parte din delegatia de inalti oficiali trimisa de Coreea de Nord la Jocurile Olimpice de Iarna PyeongChang, a anuntat, miercuri Ministerul Unificarii din Coreea de Sud. Continuarea pe ZFCorporate…

- Autoritatile de la Phenian sustin ca Statele Unite au mobilizat capacitati nucleare pentru a putea lansa un atac preventiv limitat impotriva Coreei de Nord. "Oficiali americani, inclusiv secretarul Apararii si directorul CIA, au vorbit in mod repetat despre amenintarea nucleara si balistica…

- Oficialii din Coreea de Sud au decis ca 36 000 de straini sa aiba interdictie de a intra in tara inainte de Jocurile Olimpice de Iarna, din motive de securitate, a anuntat, luni, Agentia de Stiri Yonhap.

- Un inalt responsabil nord-coreean cu atributii onorifice se va deplasa vineri in Coreea de Sud pentru o vizita de trei zile, vizita avand legatura cu Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang, a anuntat duminica guvernul sud-coreean, transmite AFP. Numele oficialitatii nord-coreene…

- Regimul din Coreea de Nord a transmis un mesaj rar adresat "tuturor coreenilor, de acasa si din strainatate" in care face apel la un "pas inainte" pentru unificare, fara ajutorul altor tari. Potrivit mesajului, "toti coreenii ar trebui sa promoveze contactele, calatoriile, cooperarea dintre…

- Mici grupuri de demonstranti sud-coreeni au protestat luni fata de participarea unei delegatii din Coreea de Nord la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, care vor avea loc luna viitoare, cu prilejul unei vizitei la Seul a oficialilor nord-coreeni, condusa de cantareata Hyon Song-wol, relateaza…

- Coreea de Sud va depune eforturi pentru a induce Coreea de Nord si Statele Unite intr-un "proces de dialog", bazat pe discutiile inter-coreene privind participarea Phenianului la Jocurile Olimpice de la Pyeongchang, a declarat, vineri, Ministerul de Externe, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Este posibil ca Kim Jong-Un sa fi gasit tactica suprema împotriva SUA. Cum planuiește liderul Coreei de Nord sa câștige timp pentru a avansa în ceea ce privește puterea nucleara? Coreea de Sud a continuat discuțiile pentru a-l include pe vecinul sau din nord…

- Autoritatile din Coreea de Nord au apreciat marti ca mesajul presedintelui american Donald Trump, care s-a laudat ca are un buton nuclear 'mult mai mare' decât cel al liderului nord-coreean Kim Jong-Un, nu este decât expresia unui 'dement', 'latratul unui câine…

- Dupa discursul lui Kim Jong-Un, cele doua Corei au facut demersuri de destindere a relatiilor, care au culminat saptamana trecuta cu primul lor dialog oficial dupa o pauza de peste doi ani, cand au convenit asupra participarii Phenianului la Jocurile Olimpice de la Pyeongchang.

- Vicepreședintele SUA, in fruntea delegației SUA la Jocurile Olimpice de iarna din Coreea de Sud! Vicepresedintele Statelor Unite ale Americii, Mike Pence, va conduce delegatia americana la Jocurile Olimpice de la iarna de la PyeonChang (Coreea de Sud), la care va participa si o delegatie a Coreei de…

- Seulul si Phenianul au decis marti, in cadrul primelor lor discutii dupa o pauza de doi ani, sa-si restabileasca legatura telefonica directa militara, a anuntat un responsabil sud-coreean, la cateva zile dupa reluarea unei linii telefonice civile, relateaza AFP. Potrivit agentiei de presa…

- Un prim rezultat, anuntat de un oficial sud-coreean, este ca sportivii nord-coreeni vor fi insotiti de oficialitati de rang inalt de la Phenian.Convorbirile urmau sa continue marti dupa-masa, in Casa Pacii, o cladire cu trei niveluri din Coreea de Sud, imediat langa zona demilitarizata.Cele…

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat pregatit sa discute cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un, exprimandu-si speranta ca discutiile dintre Phenian si Seul vor continua si dupa Jocurile Olimpice, relateaza AFP. "Mereu am crezut in discutii. Sigur ca sunt de acord, nu am nicio problema cu acest…

- Decizia nordului de a deschide linia telefonica de la frontiera a fost luata la o zi dupa ce Coreea de Sud a propus discuții la nivel inalt, pe fondul unei stari tensionate asupra programelor de rachete și nucleare din Coreea de Nord. A urmat declarația liderului nord-coreean Kim Jong Un care…

- Donald Trump, președintele Statelor Unite, a postat un mesaj pe Twitter, în care l-a avertizat pe Kim Jong-Un ca butonul nuclear de pe biroul sau este ”mult mai mare” și ”mult mai puternic” decât cel al liderului de la Phenian, relateaza The Hill. ”Liderul…

- Presedintele american Donald Trump l-a ironizat marti pe omologul sau nord-coreean, afirmând ca are un buton nuclear "mai mare si mai puternic" decât Kim Jong-Un, relateaza France Presse. "Liderul nord-coreean Kim Jong-Un tocmai a afirmat ca 'butonul…

- Coreea de Sud a propus marti Phenianului discutii la nivel inalt pe 9 ianuarie cu scopul de a imbunatati relatiile intercoreene, dupa ce liderul nord-coreean, Kim Jong-Un a vorbit despre o participare a tarii sale la Jocurile Olimpice de Iarna 2018.

- Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe HR McMaster a declarat sambata ca potentialul unui razboi cu Coreea de Nord creste cu fiecare zi. In opinia sa, Coreea de Nord reprezinta "cea mai mare amenintare imediata la adresa Statelor Unite", transmite CNN. "Creste in fiecare…

- Administratia Donald Trump intentioneaza sa amplaseze sisteme antiracheta suplimentare pe Coasta de Vest a Statelor Unite, în contextul amenintarilor Coreei de Nord, susțin doi membri ai Congresului. Pe Coasta de Vest a SUA ar urma sa fie instalat inclusiv un sistem antibalistic de tipul…

- Semnale radio si de activitate radar la o baza de rachete nord-coreeana suscita temeri ca Phenianul pregateste un nou tir cu racheta, au relatat marti media sud-coreene si japoneze, potrivit AFP. Coreea de Nord a alarmat comunitatea internationala cu programul sau balistic, dar nu a mai…