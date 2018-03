Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce lumea se concentreaza pe exercițiile militare facute de armata președintelui rus Vladimir Putin și pe noile arme nucleare prezentate de Moscova, China iși exercita dominația in aria ei de influența. Imaginile surprinse din satelit arata ca statul condus de Xi Jinping nu ezita sa iși arate…

- Coreea de Sud a informat marti ca monitorizeaza cu atentie evenimentele care au loc in China, dupa ce surse diplomatice au declarat ca un inalt oficial nord-coreean se afla intr-o vizita la Beijing. Exista informatii neconfirmate ca ar fi vorba despre Kim Jong-un, dictatorul Coreei de Nord, scrie Reuters.

- Un tren provenind din Coreea de Nord ar fi sosit luni la Beijing, potrivit agentiei japoneze de stiri Kyodo, care sugereaza venirea unui oficial de rang inalt in China si care ar putea sa fie liderul nord-coreean Kim Jong-un, relateaza AFP.

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un s-ar fi deplasat in China in cadrul primei sale vizite in strainatate de la preluarea fraielor tarii, in 2011, transmite luni Reuters preluand agentia Bloomberg, care citeaza trei surse neidentificate. Nu sunt deocamdata disponibile alte informatii privind vizita lui…

- China a cerut SUA ''sa se retraga de pe marginea prapastiei'', in timp ce ambasada sa la Washington a dat asigurari ca Beijing-ul ''va lupta pana la sfarsit'' in orice razboi comercial cu Statele Unite,...

- Presedintele chinez Xi Jinping a sustinut, marti, un discurs nationalist la incheierea sesiunii anuale a Parlamentului de la Beijing, avertizand ca inamicii tarii vor fi confruntati cu hotarare, relateaza site-ul BBC News.

- "Numai socialismul poate salva China", a declarat marti marti presedintele chinez, Xi Jinping, la cateva zile dupa realegerea sa in unanimitate de catre parlament, care i-a oferit, de asemenea, posibilitatea de a ramane in fruntea statului cat timp doreste, noteaza AFP. Intr-un discurs…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, l-a felicitat pe Vladimir Putin pentru realegerea sa in fruntea țarii și a salitat relația sino-rusa, aflata intr-un punct culminant, aceasta fiind exemplara pentru relațiile internaționale. Relațiile dintre cele doua state sunt ”la cel mai bun nivel istoric al lor,…

- Sistemul de credite sociale pe care China intentioneaza sa il implementeze integral pana in 2020, bazat inclusiv pe evaluari ale modului in care cetatenii isi traiesc viata, incepe sa prinda contur. Incepand cu luna mai, cetatenii chinezi care au comis faradelegi sau diverse acte considerate…

- Premierul Chinei, Li Keqiang, a fost reales duminica in functie pentru perioada 2018-2023 de catre Adunarea Nationala Populara (ANP, organul legislativ), transmite agentia EFE, conform agerpres.ro. Din cei aproape 3.000 de deputati care au participat la sesiunea plenara, desfasurata la Marea…

- Congresul National Popular, legislativul de la Beijing, l-a reales, sambata, in unanimitate, pe Xi Jinping in functia de presedinte al Chinei, in urma unui scrutin cu un rezultat previzibil, informeaza agentia de stiri Reuters. Partidul Comunist chinez detine o majoritate covarsitoare…

- Ultimele schimbari survenite in echipa lui Donald Trump aduc in politica interna și externa a Statelor Unite elemente pronunțate de conservatorism și protecționism, care pun pe primul loc interesele economice și comerciale ale națiunii, in dauna politicii ”pax americana”, construita indelung și cu dificultate,…

- Ministrul de externe al Coreei de Nord, Ri Yong-ho, a facut o vizita surpriza in Suedia unde a participat la discuții cu premierul suedez, Stefan Lofven. Presa internaționala noteaza ca aceasta vizita are loc inainte de o eventuala intalnire intre președintele american Donald Trump și Kim Jong-un. Phenianul…

- Presedintele chinez Xi Jinping a salutat initiativa Coreei de Sud de a avea o abordare pacifista fata de Coreea de Nord, iar Rusia si-a exprimat de asemenea sustinerea, conform unui oficial sud-coreean care se ocupa de relatiile diplomatice, informeaza Reuters, scrie news.ro.Saptamana trecuta,…

- Delegatii sud-coreene se deplaseaza la inceputul acestei saptamani la Beijing, Moscova si Tokyo pentru a obtine sprijin pentru summitul anuntat intre presedintele sud-coreean Moon Jae-in si omologul sau american Donald Trump, transmit luni Reuters si dpa, informeaza AGERPRES . Chung Eui-yong, consilierul…

- Adunarea Naționala Populara din China, forul legislativ cu rol decorativ de la Beijing, a adoptat, ieri, un amendament constituțional istoric, care elimina limita de doua mandate la președinția țarii. Decizia...

- Presedintele chinez, Xi Jinping, i-a declarat omologului sau american, Donald Trump, intr-o discutie telefonica purtata vineri, ca apreciaza dorinta Washingtonului de a rezolva problema nord-coreeana pe cale politica, exprimandu-si speranta ca Statele Unite si Coreea de Nord vor incepe dialogul cat…

- Discutia a avut loc la o zi dupa ce Donald Trump si-a dat acordul sa participe la un summit cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, 'intr-un loc si la un data ce urmeaza sa fie stabilite', potrivit Casei Albe.In cursul convorbirii, Xi i-a transmis lui Trump speranta sa ca toate partile vor…

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat vineri, dupa anuntul istoric al unui summit intre presedintele Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un, ca strategia de izolare a Coreei de Nord stabilita de administratia Trump, cu 'zero concesii' si 'crestere sustinuta a presiunii', 'functioneaza',…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-In a declarat, miercuri, ca obiectivul tarii sale este denuclearizarea Coreei de Nord si ca nu va accepta nicio alta situatie, avertizand ca dialogul inter-coreean este intr-o faza incipienta, relateaza site-ul agentiei Yonhap. In cadrul unei intruniri…

- Cenzura continua in China, unde presedintele Xi Jinping a interzis folosirea literei ,,n”, dar si a mai multor cuvinte in mediul online. Decizia vine dupa ce oamenii s-au aratat nemultumiti pe retelele sociale de posibilitatea extinderii...

- China se pregatește sa intre intr-o noua etapa: aceea a conducatorului etern. Partidul Comunist de la Beijing a propus desființarea mandatelor limitate pentru președintele țarii. Cu alte cuvinte, Xi Jinping va ramane la putere și dupa 2023, cand i s-ar incheia actualul mandat.

- Cenzura continua in China, unde presedintele Xi Jinping a interzis folosirea literei „n”, dar si a mai multor cuvinte in mediul online. Autoritatile de la Beijing au interzis litera „n”, pentru ca in argoul chinez aceasta ar sugera o persoana care a facut ceva de nenumarate ori, iar…

- China, tara care dewtine 25.000 de km de linii de mare viteza luycreaza la noi trenuri super-rapide care pot rula in mod constant cu 400 kmh, scrie agentia Xinhua. Trenurile chineze chiar sunt rapide: spre exemplu cei 2.700 km dintre Beijing si Kunming sunt parcursi in sub 11 ore, cam cat fac trenurile…

- Partidul Comunist Chinez (PCC) a propus ridicarea limitei constituționale de doua mandate pentru președintele țarii, deschizand astfel calea menținerii la putere a actualului lider de la Beijing, Xi Jinping....

- Partidul Comunist din China a inaintat astazi o propunere legislativa care prevede eliminarea din Constitutie a clauzei care stabileste ca o persoana nu poate avea mai mult de doua mandate, ceea ce este vazut drept o incercare de-a presedintelui Xi Jinping de a ramane in functie si dupa alegerile…

- Surse politice au declarat pentru site-ul Axios.com ca incidentul a avut loc pe 9 noiembrie 2017, cand presedintele Donald Trump si echipa sa au vizitat Marea Sala a Poporului din Beijing, unde era programata intalnirea cu liderul Chinei, Xi Jinping. In momentul in care a vrut sa intre in…

- Pe strazile capitalei nu s-a vazut nici urma de artificii, contrar peisajului obisnuit din urma cu cativa ani, cand la primele ore ale diminetii se aruncau in aer petarde pentru a alunga spiritele rele. Un mare numar de politisti au supravegheat neobositi strazile pentru a garanta securitatea…

- Situatia acestui oras sud-african lovit de seceta este doar un exemplu extrem al problemei asupra careia experti in domeniu au avertizat de foarte mult timp – deficitul de apa. In pofida faptului ca apa acopera 70% din suprafata Pamantului, apa si in special apa potabila nu are rezerve din abundenta…

- Banca germana Bundesbank, Banca Centrala a Frantei si Banca Centrala Europeana si-au anuntat intentia de a folosi yuanul, moneda nationala a Chinei, in rezervele lor pentru schimburi valutare, conform Quartz. La sfarsitul anului trecut, Xi Jinping, presedintele Chinei, a spus ca este…

- Invitatia istorica a avut loc in cadrul unui pranz la palatul prezidential din Seoul. Kim Yo-jong este primul membru al dinastiei de la Phenian care ajunge in Coreea de Sud de la sfarsitul razboiului inter-coreean din 1953 si a fost insotita in cadrul vizitei de Kimg Yong-nam, seful de stat formal al…

- Președintele Coreei de Sud, invitat de Kim Jong-un la Phenian. Președintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, a fost chemat sa viziteze Coreea de Nord, dupa ce liderul suprem al Coreei de Nord, Kim Jong-un, i-a oferit o invitație formala prin intermediul surorii sale. Daca invitația va fi acceptata, aceasta…

- Dubai si-a mentinut in 2017 titlul de cel mai aglomerat aeroport din lume pentru pasagerii internationali, desi ritmul de crestere al traficului de pasageri a fost cel mai lent din ultimii noua ani. Traficul anual a crescut cu 5,5% anul trecut, la 88,2 milioane de pasageri, fata de 83,6 milioane…

- Regimul de la Phenian continua sa eludeze sanctiunile internationale si a realizat anul trecut venituri de aproape 200 de milioane de dolari din exportul ilegal al unor produse catre tari precum China, Malaysia, Coreea de Sud, Rusia, Siria, Myanmar ori Vietnam, se arata intr-un raport ONU.…

- Premierul britanic Theresa May va efectua saptamana viitoare o vizita de trei zile in China, a anuntat joi diplomatia chineza, in contextul in care Londra incearca sa-si consolideze relatiile cu partenerii sai comerciali si sa pregateasca terenul pentru perioada post-Brexit, transmite France Presse.…

- Calul din Garda republicana oferit de presedintele francez, Emmanuel Macron, presedintelui chinez, Xi Jinping, se afla în prezent în carantina la Beijing, a anuntat marti presa oficiala, care a publicat imagini cu acest animal, fotografiat în timp ce se afla într-o boxa, informeaza…

- Calul Garzii republicane oferit de presedintele francez Emmanuel Macron omologului chinez Xi Jinping se afla in carantina la Pekin, a anuntat marti biroul de presa oficial, care a publicat imagini cu animalul in boxa sa, noteaza AFP, potrivit news.ro. „Vesuve de Brekka”, calul brun in varsta de 8 ani,…

- "SUA isi repeta promisiunea de a nu relaxa presiunea si sanctiunile maxime pana cand Nordul nu renunta la programele sale nuclear si balistic. Arunca apa rece intr-o atmosfera de reconciliere", se afirma intr-un comentariu publicat de ziarul citat. Criticile vin dupa ce Phenianul si Seulul…

- Franta si China au incheiat un parteneriat pentru deschiderea unui Centru Pompidou de arta contemporana la Shanghai, a anuntat marti presedintele francez Emmanuel Macron, intr-o declaratie facuta la Beijing alaturi de omologul sau Xi Jinping, noteaza AFP. Anuntul survine in contextul in…

- Vive Pro au fost proiectați sa faca grafica și textul mult mai clare pentru purtator. Pe langa display-urile care ar trebui sa fie mai clare decat inainte, Vive Pro include caști de inalta performanța cu un amplificator incorporat, care ofera un sunet mai bogat, potrivit firmei taiwaneze.…

- In timpul unui discurs desfașurat joi, 4 ianuarie 2018 in fața unui numar de peste 7.000 de militari, președintele chinez Xi Jinping a cerut armatei sale sa fie pregatita pentru razboi in orice moment și sa nu se teama de moarte.

- In cadrul unui discurs fara precedent, presedintele chinez Xi Jinping s-a adresat in fata a peste 7.000 de militari inarmati, in provincia Hebei din nordul Chinei. "Personalul militar nu ar trebui sa se teama de greutati sau de moarte. Ofiterii si soldatii ar trebui sa fie ingrijiti in mod…

- Regimul nord-coreean a anuntat miercurea aceasta ca va redeschide liniile de comunicare suspendate cu Coreea de Sud ca parte a vointei exprimate in mesajul de Anul Nou de catre liderul sau, Kim Jong-un, pentru a relua dialogul, scrie Rador care citeaza ABC . Negocieri secrete pe mai multe teme au avut…

- Autoritațile sud-coreene au confiscat o a doua nava suspecta ca furniza petrol Coreei de Nord, incalcand sancțiunile internaționale, spun oficialii citați de BBC News. Vasul Koti sub pavilion panamez este ținut intr-un port langa orașul Pyeongtaek. Acesta este a doua nava interceptata de suc-coreeni…