- Liderul nord-coreean, Kim Jong-un, si sotia sa au asistat la un concert sustinut de vedete sud-coreene, intr-un eveniment rar in Phenian, scrie BBC. Potrivit agentiei postului britanic care citeaza agentia Yonhap, Kim Jong-un este primul lider nord-coreean care a participat la un eveniment artistic…

- O delegatie de artisti sud-coreeni, din care face parte si trupa feminina de K-pop ''Red Velvet'', a sosit sambata la Phenian pentru a sustine, prima data dupa 2007, o serie de concerte in Nord, in contextul imbunatatirii relatiilor dintre cele doua Corei, care vor organiza un summit…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a fost primit de China cu toate onorurile rezervate marilor sefi de stat - un banchet fastuos, zambete, fotografii cu sotiile, escorta de motociclisti si buchete de flori, relateaza AFP, citata de News.ro. Dupa doua zile de tacere, presa oficiala din cele doua tari a…

- Coreea de nord a intensificat activitațile nucleare, deși liderul de la Phenian, Kim Jong-un, urmeaza sa se intalneascu cu președintele SUA, Donald Trump, peste doar cateva saptamani, in contextul discuțiilor de dunuclearizare. Potrivit Associated Press , imaginile obținute prin sateliți arata ca regimul…

- Indiciul primei calatorii in strainatate a dictatorului nord-coreean Kim Jong-un a fost aparitia unui tren blindat in Gara Centrala din Beijing. Bunicul si tatal sau, primii doi lideri ai regimului comunist de la Phenian, au avut aceeasi preferinta in ceea ce priveste deplasarile in afara Coreei de…

- China a informat Statele Unite despre vizita la Beijing a liderului regimului de la Phenian, Kim Jong-un, a anuntat, miercuri, Sarah Sanders, purtatorul de cuvant al Casei Albe, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Noi imagini surprinse din satelit și examinate de experți occidentali sugereaza ca regimul de la Phenian a inceput teste preliminare la unul dintre reactoarele sale de la Centrul de Cercetare Nucleara din Yongbyon, conform CNN . „Daca reactorul funcționeaza din nou, dupa cum sugereaza dovezile, inseamna…

- Consultarile intre oficiali de rang inalt din Coreea de Nord si Suedia, o tara care reprezinta interesele americane la Phenian, s-au incheiat sambata, la Stockholm, fara sa se anunte progrese concrete cu privire la un posibil summit Trump-Kim, relateaza AFP, potrivit news.ro.Intalniri la nivel…

- Ministrul de externe nord-coreean, Ri Yong-ho, incepe joi o vizita de doua zile in Suedia, tara care reprezinta diplomatic Statele Unite ale Americii la Phenian, a comunicat Ministerul de Externe de la Stockholm, in contextul pregatirilor pentru summitul istoric intre presedintele american Donald Trump…

- Mike Pompeo, nominalizat la conducerea Departamentului de Stat de catre Donald Trump, este un fost militar care a devenit sef al CIA si unul dintre consilierii cei mai ascultati ai presedintelui american, ale carui talente diplomatice raman un mister inaintea discutiilor istorice cu Coreea de Nord.…

- Presedintele chinez, Xi Jinping, i-a declarat omologului sau american, Donald Trump, intr-o discutie telefonica purtata vineri, ca apreciaza dorinta Washingtonului de a rezolva problema nord-coreeana pe cale politica, exprimandu-si speranta ca Statele Unite si Coreea de Nord vor incepe dialogul cat…

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat vineri, dupa anuntul istoric al unui summit intre presedintele Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un, ca strategia de izolare a Coreei de Nord stabilita de administratia Trump, cu 'zero concesii' si 'crestere sustinuta a presiunii', 'functioneaza',…

- Incredibil, dar adevarat! Statele Unite ale Americii au stabilit ca fratele vitreg al liderului nord-coreean Kim Jong-un, Kim Jong-nam, a fost asasinat de regimul de la Phenian. Ruda dictatorului a fost ucisa cu agent VX, o substanta neurotoxica, a anuntat Departamentul de Stat american.

- Dictatorul nord-coreean Kim Jong-un a promis sa suspende, cel putin deocamdata, testele nucleare si balistice. In plus, Kim Jong-un s-a declarat dispus sa discute cu Statele Unite despre oprirea programelor...

- Cei 22 de sportivi din Coreea de Nord pe care liderul Kim Jong-un i-a trimis la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang ar putea avea o soarta tragica daca se intorc acasa fara medalii, scrie DailyMail in ediția online, potrivit Digi24.ro.

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un vrea sa discute cu Coreea de Sud pentru ca se teme ca SUA vor lansa un atac preventiv asupra acestei țari, susține un dezertor nord-coreean care a lucrat pentru regimul de la Phenian.

- Cele doua Corei pare ca au luat calea reconcilierii. Liderul de la Phenian, Kim Jong Un a laudat tara vecina, despre care a spus ca este foarte impresionanta. Presedintele comunist a anuntat ca vrea sa continue imbunatatirea dialogului cu Seulul.

- Kim Jong-un a laudat Coreea de Sud pentru eforturile sale „impresionante” de a gazdui Olimpiada de Iarna și mulțimește națiunii vecina pentru primirea sportivilor nord-coreeni, scrie BBC News. Kim Jong-un și-a primit sora și delegația oficiala nord-coreeana care a participat la deschiderea Jocurilor…

- Numerosi sud-coreeni raman prudenti dupa vizita istorica, in Coreea de Sud, a surorii liderului Kim Jong-un, intrebandu-se daca zambetul ei era o promisiune sau doar o operatiune de sarm din partea recii dictaturi nord-coreene, scrie AFP. Kim Yo-jong, care a plecat inapoi in Nord duminica, a devenit,…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un l-a invitat la Phenian pe presedintele Coreei de Sud. Invitatia a fost transmisa de sora dictatorului, care conduce delegatia tarii sale la Jocurile Olimpice din Coreea de Sud.

- Coreea de Nord a organizat joi o parada militara la Phenian pentru a celebra implinirea a 70 de ani de la infiintarea fortelor sale armate, ocazie cu care si-a etalat rachetele balistice intercontinentale in ajunul deschiderii Jocurilor Olimpice de Iarna

- Coreea de Nord a organizat, joi, o parada militara in Piata Kim Il Sung din Phenian cu o zi inainte de deschiderea Jocurilor Olimpice de la Pyeongchang, iar o racheta balistica intercontinentala de tipul Hwasong-15 a fost expusa la parada, relateaza agentia Yonhap. Parada militara marcheaza…

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat miercuri, la Tokyo, ca Washingtonul se pregateste sa anunte ”cele mai dure” sanctiuni economice impuse vreodata Coreei de Nord, relateaza AFP, conform news.ro.”Anunt astazi ca Statele Unite vor dezvalui in curand sanctiunile economice cele mai…

- Imaginile din satelit au scos la iveala faptul ca regimul lui Kim Jong-un din Coreea de Nord a crescut numarul trupelor care se antreneaza in Phenian. Experții au observat ca se construiesc noi baze la granița cu Coreea de Sud care vor fi folosite pentru adapostirea aeroglisoarelor.

- In spatele mesajelor transmise aproape de miezul nopții de Kim Jong-un se ascunde o planificare meticuloasa a regimului comunist. Liderul de la Phenian iși programeaza mesajele in așa fel incat sa se foloseasca de cea mai puternica arma a lumii democratice: presa!

- Kim Jong-un și soția sa Ri Sol-ju s-au plimbat noaptea cu un troleibuz nou in Phenian. Cei doi au inaugurat astfel vehiculul care urmeaza sa circule pe strazile din capitala Coreei de Nord, scrie agenția coreeana de știri, KCNA. Din imaginile facute publice, Kim jong-un, care a implinit luna trecuta…

- Presedintele american Donald Trump a primit vineri opt transfugi nord-coreeni in Biroul Oval, o intalnire simbolica intr-o perioada de tensiuni intense intre Statele Unite si regimul de la Phenian, relateaza AFP. Unul dintre cei opt transfugi, Ji Seong-ho, care a fugit din Coreea de Nord…

- In acest mesaj, difuzat dupa o conferinta comuna intre Guvernul nord-coreean si reprezentanti ai partidului si unor organizatii de la Phenian, Republica Populara Democratica Coreeana (RPDC) apreciaza ca toti coreenii ”trebuie sa promoveze contactele, calatoriile, cooperarea intre Nord si Sud”, dand…

- Coreea de Nord a adresat joi un mesaj neobisnuit ”tuturor coreenilor”, in care regimul de la Phenian afirma ca doreste sa se avanseze catre reunificarea peninsulei, fara interventie externa, potrivit agentiei oficiale de presa nord-coreene KCNA, relateaza Reuters. In acest mesaj, difuzat dupa o conferinta…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-un, a caștigat admirația președintelui Rusiei, Vladimir Putin, dupa ultimul act al confruntarilor strategice intre Phenian și Statele Unite, respectiv, Coreea de Sud. Liderul de la Kremlin este de parere ca statul comunist și-a atins obiectivul de securitate.

- La Panmunjom, în zona demilitarizata dintre Coreea de Nord si Coreea de Sud, au început negocieri bilaterale privind în primul rând participarea nord-coreeana la Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang. UPDATE 8:00 Un prim rezultat, anuntat de un oficial sud-coreean,…

- Kim jong-un implinește 34 de ani, luni, 8 ianuarie, dar data de naștere a liderului suprem al Coreei de Nord este un mister nefiind marcata in calendarele oficiale și nu se organizeaza manifestații publice, scrie The Independent. Cu toate ca in Coreea de Nord cultul personalitații liderului este dus…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca in mod cert ar accepta o convorbire cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, adaugand ca spera ca discutiile intre Phenian si Seul sa aiba un rezultat pozitiv, informeaza site-ul postului France 24.

- Conform agentiei sud-coreene Yonhap, citata de BBC, canalul de comunicatii intercoreean va fi redeschis miercuri, la ora locala 15:30. Demersul are loc dupa ce liderul de la Phenian si-a exprimat disponibilitatea la dialog cu Seulul pe tema trimiterii unei delegatii la Jocurile Olimpice de…