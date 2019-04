Stiri pe aceeasi tema

- Trenul blindat al liderului nord-coreean s-a oprit in gara din Vladivostok la ora locala 18:00 (08:00 GMT), unde Kim a fost intampinat cu onoruri militare si covorul rosu de viceministrul rus de externe Igor Morgulov, de ambasadorul rus la Phenian, Aleksandr Matsegora, si de guvernatorul regiunii…

- Trenul care l-a transportat de la Phenian pe Kim Jong Un a sosit miercuri la Vladivostok, in Extremul Orient al Rusiei, unde liderul nord-coreean va avea primul summit cu presedintele rus Vladimir Putin, relateaza Reuters, EFE si AFP. Trenul blindat al liderului nord-coreean s-a oprit in gara din Vladivostok…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a ajuns miercuri in Rusia, in contextul in care joi urmeaza sa aiba o intrevedere cu președintele rus Vladimir Putin in orașul Vladivostok din estul țarii, a informat presa rusa, citata de site-ul agenției Dpa, scrie Mediafax.Trenul cu care calatorește acesta…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un se intalneste cu presedintele rus Vladimir Putin joi, la Vladivostok, un port in Exteremul Orient rus la Oceanul Pacific, a anuntat marti Iuri Usakov, un consilier de la Kremlin, relateaza Reuters potrivit news.roAcesta urmeaza sa fie primul summit intre dictatorul…

- Dupa ce s-a intalnit cu Donald Trump, liderul nord-coreean, Kim Jong Un, se pregateste de un summit cu omologul sau rus, Vladimir Putin.Liderul de la Phenian va ajunge maine in Vladivostok, acolo unde va fi asteptat de presedintele Rusiei.

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un va face o vizita oficiala în Rusia, pentru a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin, conform informațiilor publicate de agenția de presa nord-coreeana KCNA, citeaza Mediafax.Vizita liderului nord-coreean a fost anunțata inițial de presa rusa,…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un ar putea sa se deplaseze la baza marinei ruse din Vladivostok (tinutul Primorie) in cadrul vizitei pe care o va intreprinde in curand in acest oras rusesc de pe coasta Pacificului pentru a se intalni cu presedintele rus Vladimir Putin, relateaza luni agentia de presa…

