Liderul nord-coreean Kim Jong-un a fost invitat pentru discutii in Rusia, a declarat seful National Intelligence din SUA, Daniel Coats, in fata jurnalistilor, printre care si corespondentul la Washington al agentiei de presa rusa "Tass". Coats a spus ca, avand in vedere calatoria lui Kim in China pentru discutii cu presedintele Xi Jinping, nu este clar daca se evalueaza revenirea la formatul discutiilor in sase pe tema denuclearizarii Peninsulei Coreene, potrivit La Stampa .