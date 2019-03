Stiri pe aceeasi tema

- Serialele „Days of our Lives”, „General Hospital” si „The Young and the Restless” au primit cele mai multe nominalizari la cea de-a 46-a editie a galei premiilor Daytime Emmy, care va avea loc pe 5 mai, la Los Angeles, scrie news.ro.„Days of our Lives” a primit 27 de selectii, inclusiv la…

- Simona Halep se pregateste pentru turneul de la Indian Wells, pe care l a castigat in 2015, dar si a facut timp si pentru a posta pe Instagram o fotografie care sa anunte, cu bucurie, sosirea primaverii, scrie digisport.ro. Urmatorul turneu la care va participa Simona Halep va fi cel de la Indian Wells,…

- Gala BAFTA 2019 a avut loc, duminica seara, la Royal Albert Hall din Londra. Premiile sunt atribuite in fiecare an pe baza voturilor exprimate de membrii Academiei britanice de arta a filmului si televiziunii (British Academy of Film and Television Arts).

- Lungmetrajul "Roma", regizat de cineastul mexican Alfonso Cuaron si produs de platforma de streaming video Netflix, a castigat, duminica seara, premiul BAFTA la categoria "cel mai bun film", la cea de-a 72-a gala de decernare a premiilor atribuite de British Academy of Film and Television Arts, potrivit…

- Compania americana Amazon va difuza, pe platforma sa video online, un serial dedicat vietii lui Diego Maradona, ale carui filmari au debutat luni la Buenos Aires, cu acordul legendarului fotbalist argentinian, anunta presa sud-americana. Serialul "Sueno Bendito" (Vis binecuvintat), realizat impreuna…

- Filmul "Le Grand Bain", regizat de actorul francez devenit regizor Gilles Lellouche, si "Jusqu'a la grande", debutul in lungmetraj al regizorului Xavier Legrand, conduc plutonul peliculelor care au primit miercuri cele mai multe nominalizari la premiile Cesar, echivalentul francez al premiilor Oscar,…

- La Londra au avut loc nominalizarile pentru premiile BAFTA, cele mai prestigioase distinctii din cinematografia britanica. Lider a fost desemnat "The Favourite", care a obtinut 12 nominalizari, inclusiv la categoria cel mai bun film.

- Presedinta Federatiei Romane de Gimnastica (FRG), Andreea Raducan, a declarat ca gimnasta Olivia Cimpian va putea reprezenta din nou Romania abia incepand cu luna decembrie a anului 2019, deoarece nu a primit dezlegarea din partea Federatiei Ungare de Gimnastica. Componenta a lotului national, Olivia…