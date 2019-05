Kiki Bertens va fi adversara Simonei Halep din finala de la Madrid

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, locul 3 WTA, s-a calificat a patra oara in finala turneului de categorie Premier Mandatory de la Madrid, dupa ce a intrecut-o, in penultimul act, cu scorul de 6-2, 6-7 (2), 6-0, pe elvetianca Belinda Bencic, locul 18 WTA. Halep va disputa finala cu numarul 35 din cariera, a doua din…

- Jucatoarea elvetiana de tenis Belinda Bencic va fi adversara Simonei Halep in semifinalele turneului de la Madrid (WTA), dotat cu premii totale in valoare de 7.021.128 dolari, dupa ce a trecut joi in sferturi de japoneza Naomi Osaka, liderul mondial, 3-6, 6-2, 7-5. Belinda Bencic, locul…

- Jucatoarea australiana de tenis Ashleigh Barty, locul 9 mondial, va fi adversara romancei Simona Halep in sferturile de finala ale turneului de la Madrid (WTA), dotat cu premii totale de 7.021.128 dolari, dupa ce a trecut in optimi de kazaha Iulia Putinteva, cu 4-6, 6-1, 6-2. Barty, 23 de ani, cap de…

- Belinda Bencic (45 WTA) și Aryna Sabalenka (9 WTA) se infrunta in optimile de finala de la WTA Dubai. Caștigatoarea joaca in turul urmator contra Simonei Halep (2 WTA). Partida e liveSCORE cu video și foto pe GSP.ro și in direct pe TV Digi Sport 2 joi dupa ora 17:00 live de la 19:00 » Belinda Bencic…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, N.2 mondial, o va avea ca adversara pe ucraineanca Lesia Turenko in optimile de finala ale turneului WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), cu premii totale de 2.828.000 dolari. Lesia Turenko, locul 23 WTA, a eliminat-o marti, in turul al doilea,…

- ​Elise Mertens (21 WTA) și Simona Halep se vor întâlni în finala competiției de la Doha, dupa ce belgianca a învins-o pe Angelique Kerber (6 WTA, cap de serie numarul 3), scor 6-4, 2-6, 6-1. Meciul a durat o ora și 47 de minute. Simona conduce cu 2-0 în confruntarile directe,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep o va intalni pe belgianca Elise Mertens, sambata, de la ora 17:00 (ora Romaniei), in finala turneului WTA de la Doha (Qatar). Halep (27 ani, 3 WTA), care de luni va fi numarul doi mondial, a trecut in semifinale de ucraineanca Elina Svitolina (24 ani, 7 WTA) cu…