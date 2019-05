Kiki Bertens, către Halep: Îmi pare rău, Simona, dar mă faci să joc cel mai bun tenis "Sunt foarte fericita ca am castigat acest trofeu, inseamna mult pentru mine, dupa ce anul trecut am jucat finala pe acest incredibil teren. Va multumesc pentru sustinere! Imi pare rau, Simona, dar va fi o alta ocazie, ma faci sa joc cel mai bun tenis si felicit echipa ta, pentru o extraordinara saptamana! Succes in saptamanile ce vor veni. Multumiri speciale pentru toti cei care au facut acest turneu posibil, domnului Tiriac, lui Feliciano (n.r. - Lopez, directorul turneului), sponsorilor, va multumesc pentru tot! Este un eveniment incredibil si abia astept sa revin anul viitor.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Jucatoarea olandeza Kiki Bertens a declarat, sambata, dupa ce a castigat Madrid Open, ca Simona Halep o face sa joace cel mai bun tenis, potrivit news.ro."Sunt foarte fericita ca am castigat acest trofeu, inseamna mult pentru mine, dupa ce anul trecut am jucat finala pe acest incredibil teren.…

- Simona Halep (3 WTA) va disputa sambata finala cu numarul 35 a carierei și a patra la turneul Premier Mandatory de la Madrid. Romanca o va infrunta pe olandeza Kiki Bertens (7 WTA), jucatoare in fața careia a pierdut anul trecut titlul de la Cincinnati. Partida de astazi va avea o miza dubla pentru…

- Bertens s-a impus cu scorul de 6-2, 7-5, dupa o ora si 29 de minute. Kiki Bertens si Simona Halep s-au mai intalnit de cinci ori pana acum, iar romanca s-a impus de trei ori. Ultima oara, cele doua au disputat finala de Cincinnati in 2018, cand Bertens s-a impus, scor 2-6, 7-6(6), 6-2. Finala de la…