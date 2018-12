Stiri pe aceeasi tema

- Retailerul vestimentar KiK, unul dintre cei mai importanți discounteri de imbracaminte din Germania, cu o retea de peste 3.500 de magazine in Europa, in 6 noiembrie anunta lansarea celui de-al treilea magazin din Romania, in cel mai mare centru comercial din Botoșani. Astazi, 13 decembrie, retailerul…

- In contextul in care criza fortei de munca din Romania este tot mai acuta, ideile de a-i aduce pe romanii din strainatate acasa sunt foarte variate. Ultima de acest gen, cea a ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, face furori si a necesitat explicatii din partea acestuia. Marti, 27 noiembrie,…

- Eugen Teodorovici, Ministrul Economiei, a facut azi o afirmație care a scandalizat intreaga diaspora romaneasca. Teodorovici vrea sa-i oblige cumva pe romani sa se intoarca acasa. El vrea ca fiecare om care pleaca afara sa aiba dreptul la un singur permis de munca, valabil pentru o perioada limitata.…

- Apartenenta la Uniunea Europeana este perceputa pozitiv de cei mai multi dintre europeni - 62%, un nivel record din 1983 incoace, potrivit ultimului Eurobarometru comandat de Parlamentul European. Exista si exceptii: increderea romanilor in apartenenta la UE pierde zece procente, in doar sase luni,…

