- Igor Huskov, un oficial de rang inalt din cadrul Serviciului de Securitate din Ucraina (SBU) a declarat ca autoritatile centrale de la Kiev studiaza posibilitatea intreprinderii unor "masuri in oglinda" fata de sechestrarea de catre Rusia a trei nave ucrainene si a echipajelor acestora.

- Vladimir Putin a avertizat marti Ucraina impotriva oricarui act ”necugetat”, dupa ce Kievul a hotarat sa instaureze legea martiala, in urma imobilizarii a trei nave ucrainene de catre Paza de Coasta rusa, si i-a cerut Angelei Merkel sa exercite presiuni asupra aliatului sau si occidentalilor, relateaza…

- Membri ai Serviciului ucrainean de Securitate (SBU) se aflau la bordul navelor militare ucrainene atacate de Rusia, iar unul a fost ranit de un obuz lansat dintr-un avion, anunta autoritatile ucrainene, citate de filiala ucraineana a agentiei Interfax.

- "Cerem ca ei sa fie predati urgent partii ucrainene" a declarat seful statului ucrainean luni, intr-o sedinta a Consiliului National ucrainean de Securitate. Porosenko a indemnat totodata la "dezescaladare" in criza in centrul careia se afla Crimeea, anexata de Rusia in 2014. Parlamentul ucrainean urmeaza…

- Ucraina a facut un pas important spre declararea legii marțiale, dupa ce Rusia a capturat trei nave ale marinei ucrainene, intr-o acțiune militara soldata cu raniți, in stramtoarea Kerci, in zona de acces a marii Azov, provocand o escaladare fara precedent in aceasta zona sensibila, scrie AFP.UPDATE…

- Consiliul de Securitate al ONU va avea luni o reuniune de urgenta privind escaladarea militara petrecuta duminica intre Ucraina si Rusia, care a arestat trei nave ucrainene in stramtoarea Kerci, potrivit unor diplomati citati de AFP, scrie Agerpres. Reuniunea a fost solicitata atat de Rusia…

