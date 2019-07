Stiri pe aceeasi tema

- Aceste incidente au fost facute publice cu cateva ore inainte de o incetare a focului preconizata pentru primele ore ale zilei de duminica, zi in care Ucraina voteaza intr-un scrutin pentru care formatiunea presedintelui Volodimir Zelenski este plasata in mare masura in fruntea intentiilor de vot,…

- Intr-o conferinta de presa comuna cu premierul italian Giuseppe Conte, presedintele rus a spus ca Moscova intelege ca Roma are o marja limitata de manevra din cauza diversilor factori, dar spera ca Italia sa poata explica Uniunii Europene pagubele pe care sanctiunile blocului comunitar le-au facut,…

- Ministerului de Externe al Ucrainei, Pavel Klimkin, a anunțat pe pagina sa pe Facebook ca Ucraina iși recheama ambasadorul sau de la Consiliul Europei dupa adoptarea rezoluției, ceea ce face posibil ca revenirea delegația rusa in cadrul APCE, informeaza GLAVRED.INFO

- Andrei Nastase alaturi de socialistul Batrincea au votat ca Federație Rusa sa fie acceptata din nou in cadrul Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei. Rusia a fost scoasa din APCE ca urmare a agresiunii impotriva Ucrainei și ocuparea penisulei Crimeea.

- "Inca o data, acuzatii total gratuite sunt avansate impotriva partii ruse si vizeaza sa discrediteze Rusia in fata comunitatii internationale", a subliniat Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei intr-un comunicat."Nicio dovada concreta nu a fost prezentata in sustinerea unor asemenea acuzatii…

- Procurorul militar sef al Ucrainei, Anatoli Matios, a cerut - duminica - convocarea unei reuniuni de urgenta a conducerii Ministerului de Externe, Statului Major al armatei, Serviciului militar de informatii si Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) in legatura cu difuzarea pe internet a unei…

- Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a trimis o nota Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse solicitand data și locul in care marinarii ucraineni capturati ca rezultat al unui atac in zona stramtorii Kerci, in noiembrie 2018, vor fi returnati in patrie, a declarat Elena Zerkal, adjunctul…

- Agenda maritima comuna pentru Marea Neagra a fost adoptata marti in cadrul unei conferinte ministeriale, gazduita de ministrul pentru Mediul de afaceri, comert si antreprenoriat, Stefan-Radu Oprea, si comisarul european pentru Mediu, afaceri maritime si pescuit, Karmenu Vella. Evenimentul, co-organizat…