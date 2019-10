Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat miercuri ca tara sa 'nu va face nimic' in ceea ce priveste ancheta in curs de desfasurare in SUA in vederea destituirii presedintelui Donald Trump, suspectat ca a exercitat presiuni asupra Kievului pentru a cauta informatii compromitatoare pentru rivalul sau politic Joe Biden, informeaza France Presse. 'Ca presedinte al Ucrainei, nu voi interveni in dosarul in curs de desfasurare intr-o alta tara', a declarat Zelenski in cursul unei intalniri cu diaspora ucraineana la Riga, capitala Letoniei, unde se afla intr-o vizita oficiala,…