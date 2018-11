Stiri pe aceeasi tema

- Al patrulea batalion de sisteme de rachete sol-aer S-400 a intrat joi in serviciu in localitatea Djankoi din nordul Crimeii, in apropiere de granita cu Ucraina, a anuntat agentia de presa rusa oficiala TASS, citand un purtator de cuvant al Flotei Rusiei din Marea Neagra, potrivit Reuters si Unian.'Sisteme…

- Kremlinul a respins joi acuzatiile ucrainene ca Rusia restrictioneaza transportul maritim in apropiere de Crimeea in cadrul a ceea ce Kievul a numit o blocada de facto a porturilor sale de la Marea Azov, informeaza Reuters. Ministrul ucrainean al infrastructurii, Volodimir Omelian, a acuzat joi Rusia…

- Vladimir Putin a avertizat marti Ucraina impotriva oricarui act ”necugetat”, dupa ce Kievul a hotarat sa instaureze legea martiala, in urma imobilizarii a trei nave ucrainene de catre Paza de Coasta rusa, si i-a cerut Angelei Merkel sa exercite presiuni asupra aliatului sau si occidentalilor, relateaza…

- "Cerem ca ei sa fie predati urgent partii ucrainene" a declarat seful statului ucrainean luni, intr-o sedinta a Consiliului National ucrainean de Securitate. Porosenko a indemnat totodata la "dezescaladare" in criza in centrul careia se afla Crimeea, anexata de Rusia in 2014. Parlamentul ucrainean urmeaza…

- Vorbind cu deputații din Parlamentul European în timpul audierilor privind situația din Marea Azov, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externa și de securitate Federica Mogherini a declarat ca Uniunea Europeana nu va recunoaște niciodata anexarea Crimeei de catre…

- O noua criza se amplifica, iar Kievul si Occidentul acuza Rusia ca ”obstructioneaza” deliberat navigatia navelor comerciale prin Stramtoarea Kerci, singura cale maritima catre Marea Azov, relateaza AFP.Dominand o mare scanteietoare, sub un cer de plumb, macaralele portului ucrainean Mariupol…

- Kievul a transmis catre ONU, OSCE, Organizația Mondiala a Sanatații și Crucea Roșie date privind emisiile de substanțe nocive in atmosfera din nordul Crimeii, peninsula ucraineana aflata sub ocupatia Federatiei Ruse, dupa ce in Crimeea a fost semnalata poluarea unor zone cu o substanta necunoscuta.…