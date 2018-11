Kievul confirmă că la bordul navelor capturate de Rusia în largul Crimeii se aflau ofiţeri SBU Kievul a confirmat marti ca la bordul celor trei nave ale marinei ucrainene - doua vedete blindate si un remorcher - sechestrate duminica de garzile de coasta ruse inainte de a intra in stramtoare Kerci, in largul Crimeii anexata in martie 2014 de Rusia - se aflau ofiteri ai Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), informeaza agentiile de presa dpa si Unian. Ofiterii SBU sunt angajati ai Departamentului de contrainformatii si indeplineau sarcini oficiale privind asigurarea contrainformativa a grupului naval al marinei ucrainene. 'In cei peste patru ani de agresiune rusa, ofiterii de contrainformatii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Membri ai Serviciului ucrainean de Securitate (SBU) se aflau la bordul navelor militare ucrainene atacate de Rusia, iar unul a fost ranit de un obuz lansat dintr-un avion, anunta autoritatile ucrainene, citate de filiala ucraineana a agentiei Interfax.

- Membri ai Serviciului ucrainean de Securitate (SBU) se aflau la bordul navelor militare ucrainene atacate de Rusia, iar unul a fost ranit de un obuz lansat dintr-un avion.Potrivit SBU, la bordul navelor atacate erau ofiteri de contrainformatii, afirma Vasil Hritsak, directorul SBU.

- Într-un video publicat în virtual este surprins momentul în care o nava a pazei de coasta lovește bordul unei nave militare ale Ucrainei, care a trecut ilegal frontiera de stat a Rusiei. Duminica, 25 noiembrie, trei nave militare care aparțin Ucrainei au forțat frontiera…

- Forțele armate ale Ucrainei au fost plasate in stare de alerta, a anunțat astazi serviciul de presa al Ministerului Apararii. Același ordin, in legatura cu agravarea puternica a situației din stramtoarea Kerci, a fost dat și personalului Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU). Anterior, militarii…

- Consiliul de Securitate al ONU va avea luni o reuniune de urgenta privind escaladarea militara petrecuta duminica intre Ucraina si Rusia, care a arestat trei nave ucrainene in stramtoarea Kerci, potrivit unor diplomati citati de AFP, scrie Agerpres. Reuniunea a fost solicitata atat de Rusia…

- Consiliul de Securitate al ONU va avea luni o reuniune de urgenta privind escaladarea militara petrecuta duminica intre Ucraina si Rusia, care a arestat trei nave ucrainene in stramtoarea Kerci, potrivit unor diplomati citati de AFP. Reuniunea a fost solicitata atat de Rusia cat si de Ucraina, potrivit…

- Rusia a redirectionat o parte din fortele sale navale din apropierea Crimeii ocupate spre un avanpost in Marea Azov, a declarat vineri consilierul sefului Serviciului pentru frontiera de stat a Ucrainei, Oleg Slobodian, citat de agentia de presa ucraineana Unian. 'Procesul de crestere…

- Rusia avea in plan crearea, in 2015, a așa-zisei ”republici populare basarabene” care avea o importanta strategica in impingerea ”granitelor lumii ruse”, sau daca vreti a ”primaverii ruse”, in interiorul Romaniei si a Moldovei, a declarat Vasili Hrițak, directorul Serviciului de Securitate al Ucrainei…