Kievul a confirmat. Ce se afla la bordul navelor sechestrate de Rusia

- Kievul a confirmat marti ca la bordul celor trei nave ale marinei ucrainene - doua vedete blindate si un remorcher - sechestrate duminica de garzile de coasta ruse inainte de a intra in stramtoare Kerci, in largul Crimeii anexata in martie 2014 de Rusia - se aflau ofiteri ai Serviciului de Securitate…

- Membri ai Serviciului ucrainean de Securitate (SBU) se aflau la bordul navelor militare ucrainene atacate de Rusia, iar unul a fost ranit de un obuz lansat dintr-un avion, anunta autoritatile ucrainene, citate de filiala ucraineana a agentiei Interfax.

- Inalți oficiali din Germania, Rusia, Ucraina și Franța se intalnesc luni in Berlin pentru a cauta sa gaseasca o soluție comuna pentru escaladarea tensiunilor dintre Moscova și Kiev, a declarat un purtator de cuvant al ministerului german de externe, citat de Reuters.

- Ucraina a facut un pas important spre declararea legii marțiale, dupa ce Rusia a capturat trei nave ale marinei ucrainene, intr-o acțiune militara soldata cu raniți, in stramtoarea Kerci, in zona de acces a marii Azov, provocand o escaladare fara precedent in aceasta zona sensibila, scrie AFP.UPDATE…

- Consiliul de Securitate al ONU va avea luni o reuniune de urgenta privind escaladarea militara petrecuta duminica intre Ucraina si Rusia, care a arestat trei nave ucrainene in stramtoarea Kerci, potrivit unor diplomati citati de AFP, scrie Agerpres. Reuniunea a fost solicitata atat de Rusia…

- Rusia a blocat temporar accesul navelor civile prin stramtoarea Kerci, care face legatura intre Marea Neagra si Marea Azov. Decizia a fost luata dupa un incident in care a fost implicat un remorcher ucrainean si o nava a pazei de coasta ruse.