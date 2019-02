Kido Express: O calatorie care-i va face pe cei mici sa iubeasca vacanta cu trenul Trenul bucuriei si al copilariei, Kido Express, isi asteapta calatorii la bord. Anul acesta, Kinder Express creste si devine Kido Express, iar aventura pe sine va avea 4 noi editii, 10 zile de calatorie, 2 rute, dar si distractie pe masura.



Calatoria se potriveste copiilor cu varste cuprinse intre 4 si 11 ani, dar si parintilor care vor sa retraiasca amintirile copilariei - perioada inocentei in care totul este simplu, iar visele prind contur mai usor.



Creatorii experientei turistice Transilvania Train, agentiile de turism Globe 365 Travel Boutique si Free Spirit Travel, readuc…

Sursa articol si foto: business24.ro

