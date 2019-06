Kickbox cu coșul de gunoi în centrul Aradului Un aradean enervat peste masura in urma unei altercații, a fost amendat luni, 24 iunie, de polițiștii locali cu atribuții de ordine publica, dupa ce s-a razbunat pe primul coș de gunoi care i-a ieșit in cale, doborandu-l la pamant cu piciorul. Incidentul petrecut pe Bulevardul Revoluției, la trecerea de pietoni din vecinatatea farmaciei Sinapis, s-a soldat cu o amenda contravenționala de 200 de lei pentru V.D.A., in varsta de 40 de ani. Barbatul nervos s-a ales și cu o entorsa in urma contactului cu coșul de gunoi, motiv pentru care a fost transportat, pentru ingrijiri medicale, la Spitalul Clinic… Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

