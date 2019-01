Kia ProCeed si Ceed GT sunt disponibile in Romania: hatchback-ul de performanta pleaca de la 22.800 de euro, iar shooting brake-ul de la 22.300 de euro

Stiri pe aceeasi tema

- Kia a publicat lista de prețuri pentru noul Ceed GT, versiunea de performanța a hatchback-ului de clasa compacta, și pentru gama ProCeed. Kia a prezentat noul Ceed GT in cadrul Salonului Auto de la Paris. Hatchback-ul constructorului asiatic este asamblat in cadrul fabricii din Zilina, Slovacia, iar…

- Așa cum am anunțat zilele trecute, cel mai mare producator de dulciuri și cafea din lume, brandul internațional Nestle, iși inchide fabrica din Romania. 400 de angajați vor ramane fara loc de munca, unitatea de producție urmand sa fie mutata definitiv in Ungaria. Deși inițial reprezentații multinaționalei…

- Andreea Marin este foarte stricta in ceea ce privește stilul ei de viața. Are foarte mare grija sa fie intr-o forma fizica cat mai buna. Vedeta a decis ce urmeaza sa faca chiar la inceputul anului 2019. vedeta va merge sa faca o cura de detoxifiere. „Gata! Am inlocuit cozonacul și sarmaluțele cu fructe…

- Ajunsa in urna a 4-a a tragerii la sorti pentru preliminariile Euro 2020, Romania a scapat de o grupa infernala, dar nici nu va avea drumul deschis spre calificare, asa cum s-a intamplat la Euro 2016.

- Urmatorii 25 de ani ar trebui sa insemne pentru Romania mai multa cercetare si inovare care sa aduca plusvaloare economiei, a apreciat presedintele Camerei de Comert si Industrie al Romaniei, Mihai Daraban, in deschiderea celei de-a XXV-a editii a Galei "Topul National al Firmelor" (TNF). "Cred…

- Performanta din sectorul agricol se datoreaza investitiilor majore din acest sector, agricultura romaneasca facand pasi majori spre modernizare, ale carei efecte se vad in productiile tot mai mari, potrivit...

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, in aceasta perioada, prin intermediul retelei EURES Romania, 2.231 locuri de munca vacante, locuri de munca pentru care pot opta și in privința carora pot solicita informații suplimentare toți salajenii interesați. Astfel, sunt disponibile in Spania,…

- In ultimii 20 de ani, aproape 7.000 de educatori, invatatori si profesori de gimnaziu au plecat din Romania si au solicitat recunoasterea profesiei in tarile din Uniunea Europeana, arata un raport al Comisiei Europene. Mai mult de jumatate dintre acestia au emigrat in Marea Britanie. Potrivit unui raport…