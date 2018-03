Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Patrașcanu a vorbit despre cel de-al treilea copil, in cadrul emisiunii de la Antena Stars. Artista a marturisit ca daca va ramane din nou insarcinata, spera ca de data asta sa fie o fetița. In cadrul emisiunii, vedeta a vorbit despre viața alaturi de trei baieți și despre silueta, pe care…

- Claudia Patrașcanu a revenit, dupa multa vreme, pe micile ecrane. Vedeta, mamica a doi baieți superbi, a vorbit despre greutațile care vin cu copii mici, despre silueta și viața de familie.

- Intre baby showerul surorii sale, Khloe Kardashian și ziua de nastere a lu Tristan Thompson, Jenner a luat o pauza pentru a-si face niste selfie-uri in dressingul proaspat renovat. Imaginile au mers direct pe Instagram, iar followersii ei au putut vedea aici peste 100 de genti, printre cele mai scumpe…

- Adelina Pestritu va avea o fetita. Iata cum a fost vizita la medic! Adelina Pestritu este insarcinata in trei luni, iar ieri a facut public anuntul ca va aduce pe lume o fetita. Vedeta a mers la ecograf alaturi de Teo Trandafir si echipa emisiunii sale, care a filmat sedinta medicala si modul in care…

- Adelina Pestritu și iubitul ei, Virgil Steblea, sunt in culmea fericirii. Cei doi vor deveni parinți de fetița:„Bebelusul pe care il așteptam este o fetița", a dezvaluit Adelina. Sarcina decurge perfect, iar vedeta a aratat si fotografie cu micuta.

- Joi, 8 martie, de la ora 20.00, incepe al doilea sezon „Aici eu sunt vedeta“ la Antena 1. Iuvenalia, fetita de 4 ani a lui Marcel Pavel (58 de ani), dezvaluie cateva dintre secretele si tabieturile tatalui sau, dar si ce anume nu-i place la acesta, intr-o competitie haioasa, „arbitrata“ de noul prezentator…

- Eva Longoria este in ultimele luni de sarcina, dar asta nu inseamna ca actrița nu-și mai face apariția pe covorul roșu al unor evenimente mondene. Cel mai recent s-a intamplat la premiera de luni a fimului A Wrinkle In Time, in Los Angeles. Acolo, actrița in varsta de 42 de ani a aratat foarte șic in…

- Desi in cazul primilor doi copii a asteptat 10, resprectiv 12 saptamani pana sa publice imagini cu ei pe retelele de socializare, Kim s-a grabit in cazul fetitei nascute de mama surogat. Dupa doar o luna si o saptamana, vedeta a facut publica prima imagine cu Chicago.

- Roxana Ciuhulescu a facut marele anunt: e insarcinata a doua oara! Si, mai mult decat atat, se pregateste de nunta si a aratat si prima fotografie cu micutul pe care il poarta in pantec.

- Este gravida cu primul sau copil cu iubitul Tristan Thompson și in luna a 8-a de sarcina, Khloe Kardashian face dezvaluiri uluitoare cu privire la momentul venirii pe lume a copilului sau. Cand și unde iși va aduce pe lume bebelușul și mai ales ce are de gand sa faca imediat dupa ce va deveni mama,…

- Prezentatoarea tv Roxana Ciuhulescu este insarcinata pentru a doua oara. Artista a facut anunțul pe contul de socializare, in urma cu puțin timp. Roxana Ciuhulescu este mai fericita ca niciodata. Si are si de ce! Dupa ce a trecut printr-un divorț dureros, Roxana Ciuhulescu traiește cea mai frumoasa…

- Dupa o mica pauza, Adriana Bahmuțeanu și-a anunțat revenirea pe micile ecrane. Vedeta a vorbit despre motivele pentru care și-a luat o pauza și a marturisit ca se intoarce cu forțe proaspete, cu un nou proiect. „Voi avea un alt proiect la Antena Stars, domnul (n.r. fostul sot) este prost informat. I-am…

- Anda Calin și Liviu Varciu au demontat zvonul ca s-au desparțit și ca prezentatorul ar trai o poveste de dragoste cu asistenta tv Roxana Niculae. Se intampla acum cateva zile. In ceea ce priveste imaginile care au facut inconjurul presei mondene din Romania, se pare ca acum, bruneta s-a razgandit.Anda…

- O actrita care a jucat in serialul "Las Fierbinti" a fost ucisa cu sange rece de sot, in apartamentul in care locuiau. Dupa ce si-a ucis sotia, barbatul s-a aruncat... The post Actrita din ‘Las Fierbinti’, ucisa cu sange rece de sot. Vedeta devenise mamica de curand appeared first on Renasterea banateana…

- Intr-un teaser al reality show-ului lor, Khloe Kardashian a declarat ca ii este foarte greu cu sarcina. Aceasta a mentionat ca are dureri destul de mari si ca nu ii este teama sa recunoasca acest lucru.

- Andreea Marin nu este doar o femeie de succes, ci și o mama responsabila. Vedeta o implica deja pe fiica ei, Violeta, in treburile casei, imparțindu-și impreuna sarcinile administrative. Fosta Zana a Surprizelor și Violeta se gospodaresc impreuna. Fetița a invațat de la mama ei sa iși mențina camera…

- Laura Cosoi a oferit detalii despre sarcina sa. Vedeta a marturisit ca a fost ingrijorata sa nu cumva sa aiba probleme. Actrița Laura Cosoi urmeaza sa devina mama pentru prima oara anul acesta . Ea va aduce pe lume o fetița, din mariajul pe care il are cu Cosmin Curticapean . Pe blogul sau, Laura Cosoi…

- Laura Cosoi, 35 de ani, este insarcinata in 5 luni si se pare ca va avea o fetita. Vedeta va fi pentru prima data mamica, alaturi de sotul sau, Cosmin Curticapean, in varsta de 40 de ani, alaturi de care si-a gasit linistea si fericirea. Actrița a fost la medic pentru o consultație de unde…

- Oana Roman și-a anunțat prietenii din mediul virtual despre starea de sanatate a fetiței sale, Maria Izabela. In ultima perioada de timp, Oana Roman, care are o emisiune live saptamanala la revista Viva , a avut mari probleme din cauza starii de sanatate a fiicei sale, maria Izabela. Vedeta a mers de…

- Motivul pentru care Oana Roman vrea sa aiba bani mai mulți. Vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj, in care le impartașește fanilor micul ei secret. Oana iși dorește sa faca oamenii fericiți și asta pentru ca asta o mulțumește și pe ea. Fanii au reacționat imediat pe contul de socializare…

- Adelina Pestritu mergea des la un centru de plasament, cu daruri pentru micutii defavorizati de soarta. In 2011, impresionata de situatia micutilor, vedeta s-a gandit sa adopte un copil abandonat. Adelina Pestritu, scene incredibile intr-o farmacie. "Nu pot descrie ce am simtit cand..."…

- Monica Gabor reușește sa-și faca din ce in ce mai mult timp pentru fiica sa. Pregatește deja o noua vizita in Romania, in care și-a propus sa se ocupe și mai mult de promovarea Irinei și peste hotare. Monica s-a desparțit cu greu de fiica sa, dupa ultima vacanța petrecuta impreuna, in America. I-a facut…

- Prezentatoarea de televiziune Amalia Enache a povestit despre o intamplare care a uimit-o și care a avut loc in aeroport. In august 2016, prezentatoarea de televiziune Amalia Enache a devenit mamica pentru prima oara . Ea a adus pe lume o fetița care a primit numele Alma. Amalia Enache și fiica sa merg…

- Oana Zavoranu are planuri mari. Vedeta a anunțat ca se pregatește sa fie din nou actrița intr-un serial. In urma cu ani, Oana Zavoranu facea furori in telenovele . Vedeta a jucat in seriale precum „Numai iubirea” și „Pacatele Evei”, bucurandu-se de mare succes la public, dupa cariera ei ca actrița s-a…

- Primele poze cu copilul lui Kim Kardashian Kim Kardashian a devenit din nou mama, insa de aceasta data copilul a fost adus pe lume de o mama surogat. Vedeta este acum mama unei fetite, pe care o va boteza Chicago West. Micuta a fost prezentata publicului intr-o inregistrare video care anunta venirea…

- Kylie Jenner a nascut o fetita. Iata filmul sarcinii sale! VIDEO Despre sarcina lui Kylie Jenner s-a scris in nenumarate randuri, de cele mai multe ori cu semnul intrebarii, in conditiile in care vedeta de reality show a incercat pe cat posibil sa nu apara in public cu burtica la vedere si sa pastreze…

- Ela Craciun și-a rasfațat fetița la SPA de ziua ei. Micuța este pasionata de masaj și de cremele de corp folosite in tratamentele spa, astfel ca, zilele trecute, atunci cand a implinit șase ani, Alesia a avut parte de o ora de maxim rasfaț, așa cum ii place ei. Pe un pat special, cu saltea de apa, micuța…

- Irina Nicolae (40 de ani), fosta membra in trupa ASIA, a nascut vineri, 2 februarie, o fetita perfect sanatoasa. Nasterea a decurs fara niciun fel de problema, iar bruneta si micuta se simt foarte bine. Vedeta este sotia presedintelui Federatiei Internationale de Judo, Marius Vizer (61 de ani).

- Zi importanta pentru Madalina Ghenea. Fiica sa a implinit 10 luni de cand a venit pe lume. In luna aprilie a anului trecut, Madalina Ghenea devenea mama pentru prima oara , aducand pe lume o fetița din relația cu Matei Stratan. Din pacate, povestea de dragoste dintre Madalina Ghenea și Matei Stratan…

- Desi trecuta, recent, printr-un divort, Roxana Ciuhulescu nu se teme sa spuna din nou „da”. Vedeta TV a fost ceruta in casatorie si este gata sa ajuna din nou in fata Starii Civile alaturi de barbatul pe care il iubeste.

- Bianca Dragusanu este tare mandra de fetita ei, Sofia, iar timpul liber ii este dedicat in totalitate micutei. Vedeta a mers alaturi de mama ei la un salon de infrumusetare, si bineinteles ca au luat-o si pe Sofia. Imaginile cu fetita au facut senzatie pe retelele de socializare, acum merge in picioruse…

- Din septembrie se tot zvonește ca-n familia Kardashian-Jenner vor mai veni trei copii. Despre doi știm deja sigur, caci Kim și Khloe au confirmat deja veștile, insa Kylie nu a vrut sa faca nicio declarație publica. Nici sa nege zvonurile, nici sa le confirme. Kylie Jenner va fi mama pentru prima oara…

- Gabriela are doar 3 ani și 8 luni, dar deja este o adevarata gospodina. Mamica fetiței a decoperit la doi ani și jumatate ca copila sa are o pasiune aparte pentru gatit. La inceput era doar un bun ajutor la bucatorie, iar acum a devenit vedeta pe facebook. In clipurile sale video, micuța invața internauții…

- Vedeta americana de Reality TV Kim Kardashian si sotul ei, cantaretul Kanye West, au anuntat marti venirea pe lume a celui de-al treilea copil al lor, o fetita nascuta de o mama surogat, informeaza Reuters si Press Association. Vedeta americana de Reality TV Kim Kardashian si sotul ei, cantaretul Kanye…

- Misty si Keo au devenit parinti pentru prima data. Surse din preajma cuplului sustin ca Misty, pe numele real Alexandra Pavel, a ajuns la un spital privat din Bucuresti in perioada sarbatorilor de iarna si, la scurt timp dupa internare, a si fost bagata in sala de nasteri pentru a i se face o cezariana.…

- Misty a nascut in mare secret, la o clinica din Capitala. Iubita lui Keo a adus pe lume o fetita perfect sanatoasa. Surse din anturajul cuplului sustin ca artista s-a internat in preajma sarbatorilor de iarna si ca in aceeasi perioada a si nascut. Vedeta a optat sa nasca prin cezariana, mai spun apropiatii…

- Sfaturile Mihaelei Radulescu. Vedeta a postat un mesaj pe contul personal de Instagram in care a explicat ce reprezinta pentru ea seducția și a oferit cateva sfaturi tutror femeileor care doresc sa fie cuceritoare. Potrivit Mihaelei Radulescu, seducția nu se refera neaparat la purtarea hainelor strampte…

- Cantareața din Columbia a șters anul 2018 de pe agenda sa, astfel ca toate concertele au fost anulate. Se pare ca vedeta are probleme cu corzile vocale. Aceasta a apelat la cei mai buni medici chirurgi care sa o opereze, iar aceștia i-au recomandat sa nu mai cante o perioada. Vedeta vrea sa…

- Acum este insarcinata in șase luni și este fericita alaturi de iubitul sau, jucatorul de baschetbal Tristan Thompson, cei doi urmand sa devina parinți pentru prima oara in primavara. Are 33 de ani și in sfarșit pare sa-și fi gasit fericirea alaturi de un barbat, dar și impacarea cu propriul corp. Acum…

- Cand revine Gabriela Cristea pe micile ecrane. Vedeta și-a surprins fanii cu un anunț la inceput de an. Aceasta le-a impartașit internauților ca in curand se vor intalni din nou. Gabi Cristea nu a dezvaluit data cu exactitate, insa a lasat sa se inteseaga ca din 2018 revine la Kanal D. Vedeta a postat…

- Previziunile lui Kerrie Erwin in timpul emisiunii ''Sunrise on sunday'' au socat. Ceea ce a declarat in emisiune despre familia regala este peste asteptari. Este vorba despre prezicatoarea care a pronosticat moartea printesei Diana si a lui John Kennedy.

- Pe 20 decembrie confirma faptul ca este insarcinata cu primul sau copil printr-o fotografie in care iși arata burta proeminenta mangaiata de palmele iubitului sau, Tristan Thompson. Dupa ce și-a ascuns sarcina timp de șase luni, Khloe Kardashian defileaza acum in toata spendoarea, fiind foarte mandra…

- Laura Cosoi este insarcinata. Va avea o fetita! Despre Laura Cosoi circula de cateva luni zvonul ca ar fi insarcinata . Vedeta nu a confirmat aceasta informatie decat acum cand a anuntat public ca asteapta primul ei copil, rodul casniciei cu Cosmin Curticapean. Vedeta va aduce pe lume o fetita. „Asteptam…

- La multi ani, Laura Cosoi! Astazi vedeta implineste frumoasa varsta de 35 ani. Cu aceasta ocazie speciala, Laura Cosoi a confirmat ca este gravida. Vedeta și soțul ei vor avea o fetița. Aflata in vacanța de sarbatori cu soțul ei, Cosmin Curticapean, Laura Cosoi a confirmat ca este gravida și ca anul…

- Vestea mare a inceputului de an 2018 este ca Laura Cosoi a confirmat ca este insarcinata cu primul ei copil. Vedeta și soțul ei vor avea o fetița. In ultima vreme, despre Laura Cosoi, care a trecut prim momente grele anul trecut , s-a zvonit ca ar fi insarcinata. Vedeta nu a dat niciun semn in acest…